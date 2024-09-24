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外交部國慶短片首播 涵蓋民主和平繁榮新台灣4篇章

中央社／ 台北24日電

外交部製作「民主和平繁榮的新台灣」短片，慶祝2024雙十國慶，今天於例行記者會首播，外交部發言人劉永健表示，短片以總統賴清德就職演說為主軸，看完「感動及驕傲」。

外交部上午舉行例行記者會，發言人劉永健表示，今年國慶影片有「民主」、「和平」、「繁榮」及「台灣新世界、世界新台灣」4個篇章，以賴總統就職演說勾勒的國家願景為主軸，呈現台灣民主進步與多元繁榮的氣象。

記者會中，「民主和平繁榮的新台灣」影音短片首播，劉永健與現場記者一同觀賞完後表示，「感動及驕傲」。

外交部於記者會後發布新聞稿指出，今年短片內容包括「民主」、「和平」、「繁榮」及「台灣新世界、世界新台灣」4個篇章，分別強調台灣作為民主世界之光、世界和平舵手及全球繁榮推手的重要性，並展現台灣自信勇敢地走向世界，也歡迎世界走進台灣的胸懷。

外交部表示，「民主」篇章以今年順利完成總統大選，以及國會問政、國民法官、同性婚姻合法、全球民主自由指數領先等元素，彰顯台灣社會的民主、自由與多元價值，是「世界民主鏈」的亮點，民主世界之光。

外交部說明，「和平」篇章則強調台灣位在第一島鏈的關鍵戰略地位，扮演區域和平舵手的角色；彰顯台灣與友邦深化友誼，並與全球民主國家積極合作，形成和平共同體外，也展現政府強化國防，國軍堅定捍衛國家主權，致力維護台海和平穩定的堅定意志；另一方面，也呈現台灣參與國際賑災，積極推動國際發展合作計畫，為世界的良善力量。

外交部指出，「繁榮」篇章凸顯台灣半導體產業、AI科技、無人機、太空等高科技產業，以及紡織、精密機械等傳統隱形冠軍產業的充沛創新量能，強調台灣作為「全球民主供應鏈」的關鍵地位，致力成為世界繁榮的推手。

外交部提及，「台灣新世界、世界新台灣」篇章則展現多元包容的族群融合、宗教自由、傳統與現代兼容並蓄等樣貌。最後加入今年巴黎奧運上為台灣爭光的奧運英雄剪影，希望與國際友人分享台灣上下團結一心的歡慶感動氣氛。

外交部說明，完整版全長約5分鐘，並製作中、英、西、越、泰等13種語文版，同步上掛外交部官方網站、臉書（Facebook）、Instagram及X等社群平台，歡迎民眾踴躍點閱及轉載分享。

國慶 國民法官 外交部 賴清德

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