死刑「有條件合憲」 卓榮泰：政府必須依法執行
大法官憲法法庭日前對死刑做出解釋，被認為是「有條件合憲」，國民黨立委羅智強今天在質詢時表示姦殺、殺警、殺父母、殺小孩、嚴重危害社會治安，算不算嚴重？法務部長鄭銘謙表示「這個都算非常嚴重的」。
羅智強表示目前37死囚中，有人姦殺83歲老婦人，有人10年連殺3人，有人殺母親、殺婆婆、殺丈夫為詐領保險金、霰彈槍殺警察、綁票勒贖棄屍、KTV縱火，更有人直接嗆法官「沒判我死刑，我的個性會繼續殺人」，如果這些都不叫情節嚴重，還不知道什麼叫情節嚴重，憲法法庭的判決形同實質廢死，並強調賴清德總統任內，一個死刑都不會執行。卓榮泰表示，這些行為是無法被容忍的，法律也無法容忍，如果合於正當法律程序，政府就必須依法執行。
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