台獨聯盟：2758決議不涉台 別再將台灣綁入中國

台灣獨立建國聯盟今天說，美、澳、荷等國紛紛表達聯合國2758決議只處理中國代表權，無涉台灣，若再昧於現實將台灣綁入中國，與中國共產黨的一個中國唱和，對台灣是危險訊號。

台獨聯盟今天召開「聯合國2758決議無涉台灣，然後呢？」記者會，台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣中社前社長廖宜恩、台灣制憲基金會董事宋承恩、國際組織Community of Democracy台灣青年代表楊欣慈、台灣基進黨主席王興煥、立法委員范雲、台北市議員苗博雅出席。

陳南天說，聯合國2758決議文從未提起台灣主權及其歸屬，卻被中國共產黨用來作為台灣是中國一部分的依據而宣傳；近來國際社會開始重視台灣在世界上的貢獻及存在，澳洲、荷蘭、美國等相繼說明「2758無涉台灣」；當其他國家的國會如此支持台灣，台灣的國會卻異常混亂。

陳南天認為，中國國民黨用「中華民國重返聯合國」不是認為自己還代表中國，就是創造兩個中國，昧於現實地再將台灣綁入中國，與中國共產黨的一個中國唱和，對台灣是個危險訊號。

陳南天說，應該讓「2758決議文無涉台灣」進入教科書，也呼籲外交部必須告知世界各國「2758決議文無涉台灣」，爭取更多國家實質支持。

王興煥呼籲，不要藉著澄清2758決議的時候，偷渡中華民國概念；民進黨政府應該堅定讓台灣與中華民國脫鉤，只有台灣，沒有中華民國，不要操弄「中華民國台灣」的政治話術。

苗博雅表示，2758號決議沒有提到台灣、沒有限制台灣參與聯合國或任何國際組織的權益，這是事實，如果連說出事實的勇氣都沒有，有何資格做立法委員。

苗博雅說，國際友人在幫忙台灣說真相，如果台灣怕中國生氣、閉嘴不敢說真相，未來是否還會有朋友為台灣說真相，台灣是國際最大政治詐騙的受害人，呼籲立院擁有黨團席次的三政黨共同用國會的力量說出真相，不要讓挺台國際友人覺得台灣是國際上的「躺平族」。

范雲認為，當這麼多國際友人團結挺台時，台灣更應該團結挺自己，希望立法院三黨能夠透過協商提出共識文字、提出朝野聯合聲明。

宋承恩說，國際糾正中國誤用2758號決議，關切的不僅是台灣參與國際組織，背後更大的關切是國際安全、印太安全、台海情勢，台灣站在戰略要衝，而且是中國要違反國際秩序、破壞國際和平的最前線。