談原民禁伐補償 卓榮泰：要有討論空間 非表決就調預算

立法院藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，將明年度中央政府總預算案退回程序委員會。原民會主委曾智勇今備詢，因應物價通膨，6月通過一公頃變6萬，明年編列28億，基金還可調度17億左右，應夠發放明年禁伐補償。行政院長卓榮泰說，兩院要有討論空間，非表決就提高預算。

民進黨立委陳瑩今質詢原民會未編足禁伐補償預算，曾智勇答詢，禁伐補償自105年開始補償原住民，從2萬到3萬，再到今年6月3日大院通過，因應物價通膨，今年通過一公頃要變6萬，從21億要增加到45億，原民會明年編列28億，原則上基金還可調度17億左右，應是夠發放明年禁伐補償。

卓榮泰則說，今年預算還是應該要回到編列原則，政院編列預算、立院審預算，有任何增加新預算，都要有新的財源，若一個建議就提升預算，政院沒找到財源，就不合憲法規定。

卓也說，若此例一開，各部會都透過委員增加預算，那往後預算無可控制，兩院要有討論空間，而非表決就提高預算，政院無法接受，希望大家理性討論，這筆預算原民會就優先順序去做最好選擇。

另外陳瑩也質詢各部會主管許多的法人、基金會及公司，根本沒有照行政院的政策方向落實調薪。卓榮泰則說，各部會所屬相關法人性質都不同，調薪狀況也不相同，但政院公布調薪結構後，也希望民間企業可以跟進調薪，而勞動部所屬都已調薪。

勞動部長何佩珊也說，已經決定今年11月會開董事會，而預防重建中心明年1月會調薪4%。