在野退回總預算 黃暐瀚：政治攻防、看誰的政治能量高
國民黨及民眾黨立委上周退回中央總預算案，資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，立法院這個會期，是預算會期。政院負責「編預算」，立委負責「審預算」，審預算可以刪、可以凍、可以退，藍白在上周五開議第一天，就採用最激烈的手段「退回程序委員會」，政院如果不願重編預算，僵持在那邊，最後會怎樣呢？「不會怎麼樣」。
黃暐瀚表示，根據預算法51條和54條，也就是說，如果立院不審，時間到了，政院還是可以依照上年度的預算基礎動支，雖不能執行「新計畫」，但政府也不至於停擺。所以，「退回總預算」這個動作，就是政治攻防。
黃暐瀚表示，提出的人，要有辦法說服社會，反之，政院為什麼不編在野黨要求的預算，也有責任對外說明。說穿了，還是看誰的政治能量高，「韓國瑜曾經說過，選舉最大的秘密是，票多的人贏」。
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