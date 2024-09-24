在野退回總預算 黃暐瀚：政治攻防、看誰的政治能量高

明年度政府各機關編列水電費共計約101億元，較今年增加25％。行政院長卓榮泰今天表示，電價從2022年到現在已經漲價30％，但過去預算都沒有反映在預算裡，且台電不再負擔政策吸收，回歸到目的事業主管機關編列預算因應。

2024-09-24 10:16