閣揆官邸電費飆高惹議 賴清德時期曾砸千萬整修

行政院長卓榮泰的官邸遭踢到2個月的電費達15萬元，事實上，金華街閣揆官邸曾在2017年賴清德上任時花費1千多萬元進行空調、屋頂隔熱等工程，但時隔不到幾年，又被踢爆使用頻率低，但用電量卻超乎異常的狀況。

民眾黨立委黃國昌質疑行政院長卓榮泰上任後，官邸2個月用電量近2萬度、電費約15萬元，卻是納稅人埋單。卓榮泰回應，金華官邸在今年6月裝修完畢後幾乎沒有使用，但用電度數增加有所異常，會請電力單位檢查。

位於台北市金華街的行政院長官邸，曾在江宜樺、毛治國擔任閣揆時期改為青創基地，直到2017年賴清德北上接任行政院長時，為解決住的問題，因此又收回恢復為院長官邸，當時為此曾大興土木整建，包括花費717萬進行空調主機汰換節能改善工程及屋頂隔熱改善工程，另外還花了525萬元整建圍牆、更改大門方向，一度被外界質疑是為了「換風水」，不過院方解釋是為配合隨扈車隊的進出動線。前前後後為了此次整建花費合計1242萬元。

立委賴士葆當時質疑，當年度行政院預算中根本找不到經費科目可以支應空調、屋頂隔熱工程等工程支出；時任親民黨立委的陳怡潔更發現，行政院是動用內政部建築研究所「建築節能與綠廳舍改善補助計畫」的預算，不但是和下級單位搶錢，且申請的計畫的是院本部而非官邸，根本是違法挪用。如今過了不到幾年，金華官邸又被爆出使用頻率低，但用電量卻超乎異常的狀況。

媒體也曾經報導，2022到2023年的兩年間，行政院長官邸的水電費合計支出達83萬餘元，時任副院長的鄭文燦官邸，兩年間也支出水電費16萬元。另一方面，行政院末代新聞局長楊永明位於信義宿舍的官舍也曾在2011年間被踢爆電費一期曾高達2萬多元，遭質疑不節能省電，起初懷疑是管線及設備過於耗電，最後發現是宿舍使用的大型熱水鍋爐惹禍，楊永明除了搬出宿舍外，還將鍋爐、電表拆除以昭公信。