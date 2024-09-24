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北士科案爭議燒不停 藍綠再質疑柯文哲、白批含沙射影

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北士科案則被質疑涉圖利財團、傳出港商被勸退等，北市議會該案調查專案小組召集人張斯綱今直言，決策過程反覆造成商機流失。圖／聯合報系資料照片
北士科案則被質疑涉圖利財團、傳出港商被勸退等，北市議會該案調查專案小組召集人張斯綱今直言，決策過程反覆造成商機流失。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲因台北市長任內京華城案遭羈押禁見，北士科案則被質疑涉圖利財團、傳出港商被勸退等。北市議會該案調查專案小組的調查報告已出爐，召集人張斯綱今說，決策過程反覆造成商機流失；民進黨議員林延鳳則說，該案2決策都由柯拍板定案，批政治政策凌駕專業之上；民眾黨議員黃瀞瑩則質疑鏡週刊標題有政治目的。

傳出有港商來投資被勸退，國民黨議員、調查小組召集人張斯綱說，調查小組有發函港商，但對方沒有來說明，為什麼他後來沒有來，也許自己的投資計畫，這凸顯當時確實有些跨國性公司對北士科有興趣。據他所知，也有大型資通訊公司對北士科有興趣，甚至要聯合附近醫學院來做智慧醫療園區，後來因為政策沒有很明確，就不了了之。

張斯綱提到，京華城案有都委會開會，但是北士科屬於政策制定、執行與決策，兩者執行SOP不一樣，後者更是掌握在北市府的決策權裡，若市府要做什麼變動，不會出現其他意見。

他說，調查報告凸顯，決策過程反覆，造成商機流失或對政策不明，導致開標作業不斷延後；為何是新壽得標與後來沒投資計畫書，他直言目前文件是查不出關聯性。

張斯綱指出，郝龍斌市府時期，中華經濟研究院建議做智慧醫療園區，當地確實有條件，包含榮總、新光、振興都在附近，後來幾次流標，變成一般性園區，中間決策反覆、調整，造成北士科今天變成北市府一個可被檢視的地方。

張斯綱認為，以政府決策來說，首長都要負責任，雖然有時候是代行，但是最後政治責任都還在首長，假設出現失誤情況，首長都應該要負責任，不能說沒看過公文就不負責，或簽名是誰就推給簽名代行的人身上，這不是責任政治的真諦。

林延鳳指出，北士科案最重要2個決策，包含T17與T18不用投資計畫書、放寬產業類別，都是由柯文哲拍板定案、主持會議，當年沒有專家學者的討論跟背書，等同於柯的政治政策凌駕於專業之上，更沒有副市長的參與，該案柯難以甩鍋給其他人，必須自己擔起全責。

林延鳳也呼籲檢調，盡速約談相關證人及關係人，包含新光人壽前董事長吳東進及吳欣盈父女，他們當年到底有無參與其中。

黃瀞瑩說，數個月以來，台北市議會已經組成專案小組討論，並將疑點或疑慮一一釐清，也提出結案報告。不過，鏡週刊標題居然比結案報告更加誇張，請問週刊是根據什麼樣的證據來質疑圖利？這樣含沙射影、含血噴人的標題下法，背後的政治目的為何，究竟是笨還是壞？

北士科案延燒，民進黨議員林延鳳指出，該案2決策都由柯文哲拍板定案，批政治政策凌駕專業之上，難以甩鍋他人。圖／林延鳳研究室提供
北士科案延燒，民進黨議員林延鳳指出，該案2決策都由柯文哲拍板定案，批政治政策凌駕專業之上，難以甩鍋他人。圖／林延鳳研究室提供
民眾黨議員黃瀞瑩說，周刊標題含沙射影的下法，比議會北士科調查小組結案報告更加誇張，質疑背後的政治目的為何。圖／黃瀞瑩提供
民眾黨議員黃瀞瑩說，周刊標題含沙射影的下法，比議會北士科調查小組結案報告更加誇張，質疑背後的政治目的為何。圖／黃瀞瑩提供

北士科 北市府 張斯綱 林延鳳 柯文哲 黃瀞瑩

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