基市議會綠黨團控謝國樑沒勘災 林沛祥：民進黨急了

民進黨基隆市議會黨團昨天批評，基隆市前天深夜豪大雨，市長謝國樑只會在臉書開直播，昨天下午等國民黨主席朱立倫離開基隆後才勘災，把政黨利益放在維護人民生命財產之前。國民黨立委林沛祥批評，綠營在災難來臨時的作風，非常不可取。

林沛祥表示，據他所知，昨天謝國樑市長是一整天都在忙賑災行程、救災行程。與其直接到某個地點做勘災，不如直接在災害應變中心裡面，好好的針對全市的狀況來下指令，來分派人力、分派資源去救災會比較實務一點。

對於民進黨團的指控，林沛祥認為，偏頗且子虛烏有。雖然比罷免還剩下一點時間，但另外一方面也表示民進黨急了，民進黨團不停的製造對立，不停的在找毛病，這樣子的作風，在災難來的時候，實在是非常、非常不可取。