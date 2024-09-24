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內閣互打後 卓榮泰邱泰源彭啟明「手牽手」大和解

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
針對衛福部長邱泰源日前爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啟明沒有給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，造成諸多爭議，上午在立法院引起立委的關心，行政院長卓榮泰（中）在備詢時，拉起衛福部長邱泰源（右）與環境部長彭啟明（左）的手，表示大家在未任公職前，都有交情、感情深厚，說話間難免輕鬆。記者曾學仁／攝影
針對衛福部長邱泰源日前爆料，賴清德總統曾致電罵環境部長彭啟明沒有給足夠資源，讓醫療院所執行減碳，造成諸多爭議，上午在立法院引起立委的關心，行政院長卓榮泰（中）在備詢時，拉起衛福部長邱泰源（右）與環境部長彭啟明（左）的手，表示大家在未任公職前，都有交情、感情深厚，說話間難免輕鬆。記者曾學仁／攝影

行政院卓榮泰今率部會首長赴立法院備質詢。由於衛福部邱泰源日前爆料賴清德總統打電話罵環境部彭啓明，話題延燒。卓榮泰今在國民黨立委羅智強要求下，邀請邱泰源、彭啓明上台，三人手牽手和解。

國民黨立委羅智強今天在立法院質詢時提到邱泰源爆料彭啟明遭賴清德罵事件。卓榮泰表示，他看媒體後才知道，事後詢問，認為邱泰源發言不當，他自己也深表歉意。

羅智強接著請邱泰源、彭啟明上台，「幫助你們大和解啦。」隨後便請大家握手，卓榮泰一時沒反應過來，「我跟他們怎樣啊？」，當兩人上台後，卓榮泰便牽起邱泰源與彭啓明的手笑說，「三個，三個一起」。

羅智強接著又對卓榮泰說，「你跟他問題才大，他跳過你這個行政院長去告御狀。」

邱泰源對此表示，他與彭啟明是多年好友，一起並肩作戰許久，也是一起努力。

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