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時力民調 釋憲後仍有近八成民眾支持死刑

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量今天公布最新民調，近八成民眾支持死刑制度。圖／時代力量提供
時代力量今天公布最新民調，近八成民眾支持死刑制度。圖／時代力量提供

憲法法庭上周判決死刑釋憲案合憲，時代力量今天公布相關民調，近八成民眾支持死刑制度，理由以嚇阻或降低重大犯罪為最大宗，而在探討死刑替代方案時，也有近七成民眾支持「終身監禁」不得假釋取代死刑。

時代力量上午舉行「犯罪預防與死刑存廢」民調公布記者會，公布時代力量委託皮爾森民調公司執行，針對台灣民眾對於死刑與社會安全、犯罪成因及預防等民調結果。

時代力量黨主席王婉諭表示，死刑存廢涉及憲法解釋、生命權保障、犯罪嚇阻與預防、被害人補償與保障等複雜面相，牽動情緒與政治的敏感神經，身為一個政黨的領導者，同時也是一個被害人家屬，必須咬緊牙關，帶領台灣社會直面死刑存廢與背後的情緒動機，還有相關的政策配套。

王婉諭說明，面對爭議性的議題，時代力量有義務用理性、科學與積極的態度，拆解死刑存廢的各項爭議，因此從3月開始進行多次內部討論，同時積極參與社會關於死刑的各項對話，包含東吳大學法學院「法務部研議死刑替代方案」公聽會、鏡新聞的死刑對話、CDPA死刑辯論表演賽等。

另外，時代力量也投注資源，規劃犯罪預防與死刑存廢民調，希望透過實際調查，揭開死刑存廢背後的犯罪預防、司法感受、社會安全網等議題。

王婉諭指出，根據過去民調顯示，台灣有八成民意反對廢除死刑，死刑長期被視為社會問題的安慰劑，或者是事後撫慰社會的萬靈丹，時代力量把「犯罪預防」與「社會安全網」帶入死刑存廢的探討，問出許多「史上第一次」的問卷題目，不只是給社會簡單的是非答案，而是建立台灣討論死刑存廢，更深厚的事實基礎與民意理解。

時代力量發言人鄭宇焱說明，民調結果分為四個部分，包含台灣人的安全感與司法觀、死刑存廢的立場分析與轉換、社會安全網的功用與認知，還有犯罪成因與預防策略。即便台灣相對安全，近10年犯罪率與暴力犯罪數下降，仍有五成民眾覺得台灣很危險、認為犯罪率不斷上升，呈現實際數字與民眾認知完全不同的結果。

時代力量副秘書長林邑軒表示，台灣人民認為重大犯罪的成因，其中有七成源自家庭、接近七成源自個人，還有六成源自犯罪者的成長環境，顯示台灣人民對於犯罪成因的認知，同時看重個人因子與環境因子。

此次調查是時代力量委託皮爾森民調公司執行，採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平臺（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

該民調於2024年6月26日到2024年7月5日，調查對象為全台灣年滿18歲以上之網路人口，共計1291份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.73個百分點以內。採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2024年4月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

根據時代力量公布民調，受訪民眾支持死刑制度，理由以嚇阻或降低重大犯罪為最大宗。圖／時代力量提供
根據時代力量公布民調，受訪民眾支持死刑制度，理由以嚇阻或降低重大犯罪為最大宗。圖／時代力量提供

廢除死刑 時代力量 死刑 民調

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