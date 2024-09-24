外交部發布2024雙十國慶影片 共有四大主軸

外交部24日指出，為慶祝2024雙十國慶特別製作「民主和平繁榮的新台灣」影音短片，內容包括「民主」、「和平」、「繁榮」及「台灣新世界、世界新台灣」四個篇章，分別強調台灣作為民主世界之光、世界和平舵手及全球繁榮推手的重要性，並展現台灣自信勇敢地走向世界，也歡迎世界走進台灣的胸懷。

在「民主」篇章部分，以我國2024年順利完成總統大選，以及國會問政、國民法官、同性婚姻合法、全球民主自由指數領先等元素，彰顯台灣社會的民主、自由與多元價值，是「世界民主鏈」的亮點，民主世界之光。

「和平」篇章則強調台灣位在「第一島鏈」的關鍵戰略地位，扮演區域和平舵手的角色。影片畫面彰顯我國與友邦深化友誼，並與全球民主國家積極合作，形成和平共同體外，也展現政府強化國防，國軍堅定捍衛國家主權，致力維護台海和平穩定的堅定意志；另一方面，也呈現我國參與國際賑災，積極推動國際發展合作計畫，為世界的良善力量。

「繁榮」篇章特別凸顯台灣半導體產業、AI科技、無人機、太空等高科技產業，以及紡織、精密機械等傳統隱形冠軍產業的充沛創新量能，強調台灣作為「全球民主供應鏈」的關鍵地位，致力成為世界繁榮的推手。

影片結尾的「台灣新世界、世界新台灣」篇章，則展現了台灣多元包容的族群融合、宗教自由、傳統與現代兼容並蓄等樣貌。最後更加入今年巴黎奧運上為台灣爭光的奧運英雄剪影，希望與國際友人分享我國上下團結一心的歡慶感動氣氛。

今年國慶影片特別以賴總統就職演說所勾勒的國家願景為主軸，呈現台灣民主進步與多元繁榮的氣象。完整版全長約5分鐘，並製作中、英、西、越、泰等13種語文版，同步上掛外交部官方網站、臉書（Facebook）、Instagram及X等社群平台，歡迎國內外民眾踴躍點閱及轉載分享。