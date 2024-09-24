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民主基金會明開董事會 執行長人事恐訴諸表決

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

台灣民主基金會執行長一職未決良久，據了解，民主基金會將於明日舉行董事會，由立法院長兼民主基金會董事長韓國瑜親自介紹推薦人選、政大教授盧業中擔任執行長。不過，知情人士指出，綠營態度並未放軟，最後可能訴諸表決，恐成為民主基金會在執行長人事案上，破天荒頭一次透過表決定奪。

台灣民主基金會於今年6月19日舉行董事會，確認新任董監事人選及韓國瑜接任基金會新任董事長。至於執行長一職，韓國瑜早在4月即定調，由擁有外交專業的政大國際事務學院副院長盧業中接任。不過，執行長人事案卻遭綠營董事提議擱置，導致執行長現在仍由原副執行長廖達琪代理。

民主基金會董事長按例由立法院長兼任，過去8年，由於民進黨皆在立法院取得多數席次，民進黨同時掌握董事長和多數董事，從未在執行長的人選上發生問題；不過，本屆國會朝小野大，先前韓國瑜接任董事長已傳卡關，現在執行長人選上也出現分歧。

據悉，主要是韓國瑜在6月19日董事會上，因主持立法院會議，向董事會請假，未能在場主持大局，儘管韓國瑜已明示由盧業中接任，綠營董事仍以董事長不在場，無法針對人選做出說明為由，主張擱置人事案。由於民進黨在董事會有優勢席次，當時負責主持會議的外交部長兼副董事長林佳龍也同意該提議。

傳聞執政黨方面無法認同盧業中接任執行長一職，有涉外人士表示，不同意盧業中並非質疑他的專業，而是民主基金會作為國家的二軌外交，希望人選上獲得外交系統的認同，在外交理念上也必須與賴政府一致，貫徹其外交方針。不過，韓國瑜仍堅持盧業中擔任執行長。

民進黨 盧業中 立法院 韓國瑜

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