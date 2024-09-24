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羅智強預告賴清德任內死刑執行掛0 卓榮泰：合法會執行

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院接受備質詢。國民黨立委羅智強指出，前總統陳水扁任內執行死刑32個、前總統馬英九33個、前總統蔡英文2個，現在就可預告賴清德總統不會執行死刑，數字一定掛0。卓榮泰回應，如果合於憲法規定的法律程序，政府須依法執行。

羅智強今天針對廢除死刑議題對卓榮泰提出多項質疑。他問，大法官用憲法解釋，表面說死刑合憲，但是否設下十八銅人陣的超高門檻達到實質廢死？

羅智強表示，賴清德任內不會執行死刑，數字會是0，社會大眾屆時就會知道國家已經實質廢死。羅還提到，犯下刑法271條普通殺人罪有4%的人會被判死，但過去5年有476件殺人確定案件，只有1件死刑定讞，民進黨執政使數字降到0.2%。

羅智強直言，陳水扁任內執行過32個死刑、馬英九任內執行33個死刑、蔡英文任內執行2個，賴清德現在幾個？答案是0個，而且一路到底都會是0。判准相當簡單，就看法務部接下來對37名定讞的死刑犯做法為何？究竟是大法官實質廢死，還是卓榮泰內閣、行政院實質廢死，人民都在看。

羅智強最後說，37名死刑犯當中，有人姦殺83歲老婦人，有人連殺3人，有人殺母親、殺婆婆、殺丈夫，企圖詐領保險金，有人持散彈槍殺警，有人綁票勒贖，有人在KTV縱火燒死5人，有人在審判時嗆法官：「沒有判我死刑，我的個性繼續殺人」，這37人一共背負61條人命。

卓榮泰表示，大法官解釋是有條件合憲，行政機關現在就是在這個條件底下，來看如何逐一執行，並研究行政部門可否在這2年內修法，包括刑事訴訟法、監獄行刑法。憲法法庭也說2年內要修改許多法律，這不只是行政院責任，立法院應該也可與行政院互相配合。

至於針對37名死刑犯是否執行？卓榮泰說，如果都合乎憲法，並依據正當法律行程序，應依法執行。所以會依照大法官、憲法法庭的文字來看是否合於憲法規定。

卓榮泰提到，無論是國人還是法律皆無法容忍死刑犯這些行為，如果合於憲法規定的法律程序，政府必須依法執行。

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