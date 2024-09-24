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影／退回總預算案遭抹黑？王鴻薇：只有賴清德當立委時可以退嗎？

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手退回中央政府總預算，引發民進黨立法院黨團和網軍攻擊，國民黨團上午舉行「退回中央政府總預算 綠能！你不能?」記者會，首席副書記長王鴻薇、立委賴士葆、陳玉珍出席，說明民進黨往昔退回預算案例。

首席副書記長王鴻薇指出，退回中央政府總預算不應是民進黨專利，民進黨政府抹黑在野黨退回總預算，把育兒津貼、老人長照、年輕人租金補貼等刪除。王鴻薇提醒民進黨高層，過去也曾經退回過中央政府總預算，民進黨團總召柯建銘曾說對總預算有意見有幾種處理方式，包括退回總預算、修正、說明、通過或擇期再議，對總預算有意見時退回是處理方式之一，只有柯建銘能做，在野黨不能做。

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手退回中央政府總預算，引發民進黨立法院黨團和網軍攻擊，國民黨團上午舉行「退回中央政府總預算 綠能！你不能?」記者會，首席副書記長王鴻薇（中）、立委賴士葆（右）、陳玉珍（左）出席，說明民進黨往昔退回預算案例。記者曾吉松／攝影
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手退回中央政府總預算，引發民進黨立法院黨團和網軍攻擊，國民黨團上午舉行「退回中央政府總預算 綠能！你不能?」記者會，首席副書記長王鴻薇（中）、立委賴士葆（右）、陳玉珍（左）出席，說明民進黨往昔退回預算案例。記者曾吉松／攝影

柯建銘 民進黨 王鴻薇 租金補貼 立法院 育兒津貼 賴清德 長照

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