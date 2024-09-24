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基隆轉運站廠商欠薪 國民黨批綠把罷樑團體當免洗餐具

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今舉行記者會質疑，基隆城際轉運站在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時即質疑當初標給醫療管理顧問公司極為不當，如今廠商爆出惡劣欠薪，林右昌發言人竟然甩鍋給謝國樑。圖／國民黨提供
國民黨今舉行記者會質疑，基隆城際轉運站在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時即質疑當初標給醫療管理顧問公司極為不當，如今廠商爆出惡劣欠薪，林右昌發言人竟然甩鍋給謝國樑。圖／國民黨提供

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。國民黨今舉行記者會質疑，基隆城際轉運站在前市長林右昌任內發包，謝國樑上任時即質疑當初標給醫療管理顧問公司極為不當，如今廠商爆出惡劣欠薪，林右昌發言人竟然甩鍋給謝國樑，何等荒唐。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，謝國樑上任至今都在為林右昌前市府收爛攤子，隨著爭議連環爆，前市府不思檢討，還大言不慚要謝國樑負責，這等「好處要拿，壞事不擔」的心態，絕不是基隆人所期待的。

國政基金會副執行長凌濤表示，基隆城際轉運站當初標給醫療管理顧問公司，在林右昌任內發包，謝國樑上任時就質疑是否合適；如今廠商美得泰公司惡劣欠薪，有員工轉運站啟用至今都沒領到薪水，7名員工已經有2名自認倒楣先行離職。

凌濤表示，謝國樑早就警示轉運站交給對運輸零售沒經驗的美得泰公司極其不當，如今林右昌發言人竟然馬上甩鍋，令人不禁想為罷樑團體抱屈。過去民進黨持續詐騙、把罷樑團體當免洗餐具使用，呼籲罷樑團體拿出道德勇氣，出來檢驗林右昌的腐敗政績，還謝國樑公道，也證明自己不是被民進黨操控。

凌濤表示，基隆市民看到謝國樑一直在幫林右昌擦屁股，今天公道來了，真相越辯越明。近期兩份內參民調以及兩份媒體民調都顯示，謝國樑的施政滿意度超過5成，不同意罷樑且會出來投票的比例正在節節上升，代表基隆市民的眼睛是雪亮的。

國民黨發言人楊智伃表示，除了美得泰公司的爭議，還有大日開發的貪腐案，該公司為確保能順利經營東岸停車場，多次向交通處的員工行賄，行賄期間正是林右昌任內，林右昌甚至帶著該公司負責人蘇幸福進入民進黨中常會，與民進黨高層互動吹捧。

楊智伃說，罷樑團體當時提出的罷免理由，結果翻開來看，裡面都有林右昌的影子，罷樑團體與民進黨真的覺得可以把一切推給謝國樑？

凌濤 基隆 林右昌 楊智伃 罷免 謝國樑

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