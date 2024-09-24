電費、宣傳費都暴增 藍白立委齊砲轟

「行政院官邸電費暴增50%、司法院增加60%，是在挖比特幣的礦嗎？」民眾黨立委張啓楷24日如此質疑行政院長卓榮泰，但卓榮泰反駁如此比喻不恰當，並表示會再調查；國民黨立委羅智強則質疑，總預算多處編列不合理，民進黨過去可以退回，為何國民黨不能退？許多部會的宣傳費有高達99%是限制性招標，在野黨難道不能質疑？

不滿政府電費暴漲

立法院24日進行總質詢。張啓楷不滿指出，政府電費從80億漲到101億，其中總統府電費暴增28%、司法院甚至增加60%，而行政院官邸的電費也比去年同期大漲50%，怎麼可以邊漲電費、邊增加自己電費讓全民買單？卓榮泰解釋說，過去漲電費是台電吸收，如今是回歸各部會編列預算，所以才會增加。

張啓楷不滿說，難道行政院是利用官邸挖比特幣的礦嗎？但卓榮泰回應說，官邸不只他，還有安全人員使用，張啓楷這樣的比喻並不恰當。不過張啓楷持續追問說，過去政府已經花了3千億撥補台電、電費漲了30%，為何10月還要漲電價？卓榮泰回應說，因為我國電費與發電成本持續有落差。

退回總預算是常態

「但今年天然氣已經比2017年還便宜！」張啓楷認為，過去總說俄烏戰爭讓發電成本上漲，為何如今天然氣成本已經下降，卻還要漲電價？卓榮泰回應說，因為過去是政府吸收，因此沒有反應出來。經濟部政務次長陳正祺也緩頰說，政府會持續協助台電資產活化與重估，但張啓楷認為，政府應該考慮低成本的核電，不應該再漲電價。

「政府的電不是拿來挖礦，而是養北極熊！」羅智強不滿說，民進黨團總召柯建銘曾說，總預算可以退回、修正與再議，總統賴清德擔任立院黨團幹部時，也曾退回前總統馬英九的預算，為何如今在野黨退政府總預算，許多民進黨官員與立委就宣稱國家會滅亡？卓榮泰則說，國民黨的行政部門當時也曾提反駁。

質疑預算不能雙標

羅智強強調，總預算有不合理，為何不能退回？他舉例，監察院說要到北海道考察黑熊，但北海道是棕熊棲地，且生態保育與監察院無關，為何不能質疑？卓榮泰16日也曾質疑政府部門的宣傳費有94%集中在特定媒體，在野黨質疑政府宣傳高達99%是限制性招標，為何不能退回總預算？

卓榮泰回應說，希望總預算能夠進入實質審查，到時候都可以討論。但羅智強不滿指出，這更加凸顯民進黨的雙標，立委為人民監督荷包天經地義。

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