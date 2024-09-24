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民眾黨否認柯文哲投資媒體 批檢廉亂放消息帶風向

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台北地檢署先前三度提訊台北市前市長柯文哲（左）。記者曾原信／攝影
台北地檢署先前三度提訊台北市前市長柯文哲（左）。記者曾原信／攝影

民眾黨主席柯文哲遭到羈押禁見，傳出過去曾經「賭一把」參股媒體，民眾黨今天表示，黨檢媒一體的共生集團，成為破壞民主法治的罪魁禍首，民眾黨從未投資媒體，究竟是檢廉亂放消息帶風向，還是道聽途說拼湊抹黑，相信社會大眾早有答案。

媒體報導，檢廉續追京華城案行賄金流，柯文哲就是民眾黨資金的總操盤手，曾經不惜違背黨政軍退出媒體條款，在幕僚的質疑下堅持以民眾黨資金投資媒體，對於要投資的媒體公司虧損6800萬元，過程中幕僚持保留態度，但是柯文哲卻撂話下令「賭一把」。

民眾黨發言人吳怡萱透過聲明表示，針對鏡周刊今天刊登的「科幻報導」，內容通篇含沙射影、標題殺人，民眾黨從未投資媒體，報導內容究竟是檢廉亂放消息帶風向，還是道聽途說拼湊抹黑，相信社會大眾早有答案，該媒體已經失去媒體公信力。

民眾黨指出，鏡周刊爆料未提出具體事證，而且沒有向民眾黨查證，直接編造故事、抹黑造謠，有如科幻小說般周周連載，此舉讓該媒體報導失去公信力，「媒體自律」對鏡周刊而言只是笑話，該媒體早已不配作媒體第四權，而是淪落為放話抹黑的綠營打手。

民眾黨批評，鏡周刊蓄意誤導視聽大眾，執意拿錯誤資訊混淆視聽，意圖以檢廉人員的口吻影射民眾黨，再次突顯在民進黨的執政之下，「黨檢媒」一體的共生集團，已經成為破壞民主法治的罪魁禍首。

另外，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，鏡周刊的報導欠缺事證基礎，不知道又是哪裡聽來的消息、寫出來的科幻小說，真的沒有什麼回應的必要。民眾黨團主任陳智菡則說，對於這種科幻小說，民眾黨團無法評論。

京華城案 柯文哲 民眾黨

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