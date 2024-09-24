指民進黨曾退總預算 國民黨團：柯建銘還記得嗎？

國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團聯手退回114年度中央政府總預算，引發民進黨立法院黨團批評、側翼攻擊。國民黨團今日舉行記者會，說明民進黨往昔退回預算案例，首席副書記長王鴻薇更指出，退回中央政府總預算不應是民進黨專利。

上會期立法院通過決議，將公糧收購價格自每公斤新台幣26元調升5元以上，此外也三讀修正通過「原住民保留地禁伐補償條例」，提高補償金，但因預算應編未編，遭在野黨聯手退回。有網友轉傳訊息，稱藍白將包括育兒津貼在內的預算刪除。

王鴻薇說，民進黨政府抹黑在野黨退回總預算，把育兒津貼、老人長照、年輕人租金補貼等刪除。她要提醒民進黨高層，過去也曾經退回過中央政府總預算。民進黨團總召柯建銘曾說對總預算有意見有幾種處理方式，包括退回總預算、修正、說明、通過或擇期再議，對總預算有意見時退回是處理方式之一，只有柯建銘能做，在野黨不能做？

王鴻薇也指出，賴清德總統過去擔任立委時，曾在院會發言、提案，民進黨要求行政院撤回重新編列，當時也希望國民黨支持提案，賴清德當總統後就認為立委不能提案？她舉例，賴清德、柯建銘曾任民進黨團幹部，針對民國98年度中央政府總預算、「石門水庫及其集水區整治計畫第二期特別預算案」，要求退回行政院重編，連治水預算都退，退回中央政府總預算不應是民進黨專利。這次針對的是法定預算該編未編，例如公糧收購、健保點值、原民禁伐補償等，該編未編，要求行政院檢討，何錯之有？

王鴻薇鄭重澄清，退回總預算沒有刪掉一毛錢，退回是要求把應編預算編列。民進黨政府無下限，稱因無通過台電撥補預算，不排除大幅提高電價，這簡直是胡說八道，審查預算的會期最快也要今年底才能完成預算審查，怎麼會10月開電價審議委員會，就要因此提高電價？不要掩蓋電價政策無能。要求相關單位不能再放縱錯假訊息。

國民黨立委賴士葆表示，民國85年第三屆立法院時，時任民進黨立委周伯倫以突襲方式退回成功，那時連署者其中之一為柯建銘。民國84年民進黨團提退回，88年度提退回，98年度退回，過去都有案例，退回總預算是正當議事運作，這時就變滔天大罪？

賴士葆說明，這次退的理由是已修正原民禁伐補償條例提高補償金，撥了20幾億，行政院卻不編，怎麼可以不編？視立院如無物，柯建銘說要提釋憲，只要立院通過的案子，民進黨不喜歡就提釋憲，大法官如賴清德禁衛軍，大法官會議變成賴清德稱帝的籌安會。

國民黨立委陳玉珍說，在野黨有多數民意，要求政府依照多數民意做事，不願意按照民意做事，被退回剛好而已。執政黨不走正道，編列宣傳預算，藉由側翼打擊，媒體抹黑，抹黑退回預算的立委們。這次退回的是114年度的預算，現在是民國113年，所有的預算都在正常進行中，114年還沒有開始，即便開始，民進黨的立委也不是不懂法律，只是在詐騙百姓。即便114年開始時，預算還沒有通過，政府機關還是可以按照原來的預算審定數，正常運行。