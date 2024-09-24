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十月不漲民生用電？卓榮泰：想辦法不再增大家負擔

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
電價10月是否再度調漲，行政院長卓榮泰表示，電價審議委員會觀測社會的民生需求，雖然現在的民生用電低於台電發生成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不要再增加大家的負擔。記者曾學仁／攝影
電價10月是否再度調漲，行政院長卓榮泰表示，電價審議委員會觀測社會的民生需求，雖然現在的民生用電低於台電發生成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不要再增加大家的負擔。記者曾學仁／攝影

今年4月電價已經調整一次，10月是否再度調漲，引發輿論關注。行政院長卓榮泰表示，電價審議委員會觀測社會的民生需求，雖然現在的民生用電低於台電發生成本，但政府應該想盡各種方法，平穩民生用電，不要再增加大家的負擔。

卓榮泰今率部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢，民眾黨立委張啓楷關注電價調漲議題，他表示改善財務的方法很多，為什麼要拿人民納稅錢的一千億元撥補，台電的資產可以重估、資產可以活化，他希望不要因為台電本身的錯誤，撥補一千億元，也不要再漲電價。

經濟部次長陳正祺表示，電價要不要漲，要等電價審議會決定，並不是政府能夠主導，而且現在外部委員已經過半，所以電價未來要怎麼樣，漲或跌要由電價審議會來決定。再者，一千億元的撥補是因為台電財務結構需要補充，現在經濟部已經請台電做資產重估、活化資產、改善經營效率、多方採購等。

卓榮泰表示，雖然電價審議委員會還沒有開，但能夠當任電價審議委員的先進們，都會觀測到整個社會的民生需求。而他個人認為，雖然民生用電現在低於台電的發電成本，但基於民生用電需求，政府應該想盡各種方法讓民生用電平穩，不要再增加大家的負擔，但產業用電大戶的用電，就讓電價審議委員會來討論。另外，台電花了很多錢做電網韌性的改善。

張啓楷也詢問，台電為何從金雞母變成敗家子？台電在2017、2018年台電都有賺錢，但今年不只沒有賺錢，淨損2124億，為什麼這麼大的落差？卓榮泰說，他也不能接受。

張啓楷指出，天然氣價格已經比2017、2018年還低了，現在還賠這麼多，主要是因為廢核，政府廢核之後，每年要增加多少錢？卓榮泰表示，核電比較便宜，但售後服務非常的貴，而且建設費用也很高，這個都要算進去，且現在核電占比相當低了。

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