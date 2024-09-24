卓榮泰坦言官邸用電有異常 黃國昌酸郭智輝要人民節電

行政院長卓榮泰今天坦言，官邸的用電度數有所異常，自己會請電力單位檢查，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，「還好他只用兩天，如果天天用的話，請問度數有多少」，經濟部長郭智輝喜歡教導人民「如何節約用電」，是否也要用同樣的標準告誡卓榮泰。

黃國昌昨天在直播質疑，卓榮泰上任後的行政院長官邸，2個月電費約為新台幣15萬元。卓榮泰上午受訪時表示，這樣用電度數的增加有所異常，自己會請電力單位檢查，「除了會進一步檢討用電情況，也會跟民眾一樣，跟所有官邸的安全人員們節約用電。」

黃國昌受訪時表示，那就請卓榮泰好好檢查，一個行政院長的官邸，2個月用電將近2萬度，「還好只用兩天，如果天天用的話，請問度數有多少」，郭智輝很喜歡教導人民，要如何做到節約用電，行政院長2個月用了2萬度電，或許可以如同他告誡人民，好好跟卓榮泰溝通一下。

黃國昌指出，很多做小生意的業者，只不過稍微抱怨電費好貴，竟然被民進黨的網軍側翼出征，壓力還大到要刪除貼文，賴清德總統過去要求前總統蔡英文，不要再用網軍繼續攻擊初選對手，現在是否也可以將心比心，下令綠營網軍不要再攻擊市井小民。

黃國昌表示，對於負擔高額電費，只是說了幾聲抱怨，結果被民進黨側翼出征成這樣，「我就非常好奇，花人民的納稅錢，2個月用了快要2萬度電、電費高達15萬，現在要用什麼樣的規格，請卓榮泰好好節約用電。」