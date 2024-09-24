堅持退回重編 民眾黨今立院程委會將再擋總預算

立法院新會期上周五開議，藍白兩黨近日舉行幹部會議，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，根據兩個黨團的優先法案清單，包括揭弊者保護法與財政收支劃分法，「國民黨團跟民眾黨團都同意，列為這個會期最優先的法案，這個會期一定要三讀通過。」

民眾黨立法院黨團上午舉行「嚴審預算，實質審查，人民優先」記者會，黃國昌說明，經過藍白黨團舉行幹部會議，雙方達成幾項重要共識，包括兩黨先前公布的優先法案清單，其中就揭弊者保護法與財政收支劃分法，雙方都同意列為最優先的法案，而且這個會期一定要三讀通過。

黃國昌也說，民眾黨團本會期即將推動壯世代基本法，還有攸關年輕世代的居住正義，包括社會住宅租金基準及租屋資訊透明化，「民眾黨團希望推動住宅法相關修正，也得到國民黨團非常善意的回應。」

黃國昌指出，未來就國家傳播通訊委員會（NCC）、司法院大法官，還有考試委委員人事同意權案，兩黨一致的看法就是實質嚴格審查。

黃國昌表示，行政院藐視國會三讀通過的法案，包括無視原住民權益保障、攸關農民權益的公糧收購價格，「在預算裡面該編卻沒有編，行政部門要負完全絕對的責任」，民眾黨團會在程序委員會退回預算案，同時要求行政部門遵守法律，負起責任把預算編好，既然犯下如此嚴重的錯誤，就要負起責任把預算重新編好。

黃國昌強調，至於其他相關部門的預算，民眾黨團主張就事論事、嚴格審查，該刪除就刪除，做不好就凍結，這是立法機關應該要做的事情。

黃國昌說，民眾黨團向來理性務實、站在人民的立場，推動曾經承諾選民的改革法案，同時扮演好在野黨監督制衡的工作，民進黨以為掌控憲法法庭，現在就可以恣意妄為、違法亂紀，針對原住民的特別犧牲，立法者制定法律予以補償，這是貫徹憲法基本人權保障的意旨，依照法律該編列相關預算，本來就是行政部門的責任。

黃國昌呼籲，行政院長卓榮泰應該懸崖勒馬，「不要為了想要掩飾錯誤，刻意想要製造對立衝突，對國家跟人民都沒有好處。」

媒體詢問，藍白黨團是否有討論凍結總統府預算，黃國昌表示，對於行政部門的預算，不該花的錢就刪除，做得不好就凍結，這是嚴格審查預算的立場，針對特別的政府部門，雙方沒有予以個別討論，不過包括NCC在內的政府部門，雖然沒有特別討論，但是過去這段時間，「相信兩黨團的意見，整個方向跟共識性蠻高的。」