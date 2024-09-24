明年政府水電費增25% 卓榮泰：過去3年預算沒反映漲價

明年度政府各機關編列水電費共計約101億元，較今年增加25％。行政院長卓榮泰今天表示，電價從2022年到現在已經漲價30％，但過去都沒有反映在預算裡，且台電不再負擔政策吸收，回歸到目的事業主管機關編列預算因應。

卓榮泰今率部會首長到立法院繼續施政報告並備質詢，民眾黨立委張啓楷關切明年度政府編列的政府水電費。張啓楷指出，今年中央部會花費80億元的水電費，明年編列101億元，增加21億元，暴增25％。

卓榮泰表示，2022年電費漲了8.4％、2023跟2024年各漲了11％左右，加起來這三年合計30％，但過去的預算都沒有反映在預算裡面，這次編了。另外，台電不再負擔這麼多的政策吸收，回歸到目的事業主管機關編列自己的預算來支應電費，所以雙重因素之下，電費編列比較多。

另外，張啓楷也質疑，卓榮泰官邸6至8月的電費用了2萬度，花費人民納稅錢15萬，「為什麼那麼多？」、「你在裡面挖比特幣嗎？」

卓榮泰表示，他到6月中旬之後才陸續使用官邸跟部長開會，但6月底到7月初每周使用兩天，且只有自己使用，他的家人沒有在官邸，對於用電異常，「我也覺得怪怪的」，會請電力單位調查，同時也會跟國人一樣節約用電。另外，卓榮泰也強調，官邸並非他一個使用，裡面還有很多安全維護人員。