海巡讓朱國榮逃掉？ 管碧玲曝拜訪司法院檢討防逃機制

國寶集團總裁朱國榮涉弊案，去年棄保潛逃海外，監察院調查認定海巡署曾花27分鐘查遊艇內部，要求應使用科技設備加強輔助監控。海洋委員會主委管碧玲表示，檢討方向應是限縮加強高潛逃風險對象，會與相關單位討論是否做電子嫁接，通報訊息更即時，也可啟動防逃。

管碧玲今在立法院前受訪表示，能理解社會上的期待，這件事情也納入檢討，但檢討方向不是朝向全面高強度安檢，因為依規定這艘船屬甲類對象，法規上被要求是柔性安檢對象，當天該名海巡同仁查了27分鐘算認真，但沒查到讓大家失望會檢討，朝向限縮在高潛逃風險對象上加強。

管碧玲說，他們也會拜訪司法院討論，並與警政署等單位來合作，是否要做電子嫁接，讓通報訊息更即時，像是朱國榮當天突然提早4小時到派出所報到，若有電子嫁接即時通報，就可以啟動防逃。

管碧玲強調，現在全國總共262個潛逃嫌疑犯，其中227人，高達86.6%為經濟犯罪嫌疑人，對於高風險潛逃的對象應限縮到最有限來加強監控，已有跟司法院在聯繫會報討論，對於有高風險潛逃、且在國外有謀生能力者，是否可增加替代性羈押處分來加強監控，而非全面升高百分百安檢。

管碧玲坦言，畢竟海巡要守的禁止出海的人有5290多人，不僅屏東到小琉球不可以、就連高雄到旗津也算出海，因此要守的方法，不該是朝全面監控。