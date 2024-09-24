邱泰源爆總統罵彭啟明 卓榮泰：兩人感情深厚說話較輕鬆

衛福部長邱泰源自爆，賴清德總統為環境部未給足資源讓醫療院所執行減碳，致電罵環境部長彭啟明，遭在野質疑賴政府內部不團結。行政院長卓榮泰說，雙方在未任公職前都有深厚交情，說話間難免比較輕鬆，但這件事他跟部會首長都深以為戒。

卓榮泰今赴立法院施政報告及備詢並接受聯訪，有媒體詢問，儘管邱泰源已為失言抱歉，也讓外界好奇部會爭議竟跳過閣揆，由總統解決，也讓行政院協調機制備受質疑。

卓榮泰指出，邱泰源已多次公開說明，當時講法非常不當，而就他對事件的了解，過程也是如此。他說，部長跟部長間都密切溝通，雙方未任公職前，都有相當深厚的交情與感情，「所以他們有時候說話之間，難免會比較輕鬆。」

不過，卓榮泰認為，對環境部和衛福部來講，這件事應該嚴正看待，並作相關政策表達，他個人和部會首長都深以為戒。