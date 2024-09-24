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卓榮泰將宴請首長討論總預算 也盼朝野黨團進一步溝通
立法院藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，行政院長卓榮泰將在周三、周四宴請部會首長與綠委，討論捍衛總預算。他說，這幾天也拜託民進黨團加強與在野黨團協調，有必要政院將逐一說明。
卓榮泰今赴立法院施政報告及備詢並接受聯訪，有媒體詢問，立法院退回明年度中央政府總預算，政院下一步有什麼規劃？打算拜會朝野說明或提釋憲？本周是否宴請部會首長跟綠委討論捍衛總預算，研擬訴諸民意？
對此，卓榮泰指出，在院會開始前後，行政院循例會與黨團成員討論預算、法案，尤其是優先法案、重大政策及決定，必須與黨團取得共識後，才能繼續往前走。
卓榮泰表示，很遺憾總預算無法在上周五（20日）如期付委實質審查，他堅信總預算攸關國人社會福利、地方建設、科技發展預算及公建預算，相信在朝野各黨團進一步溝通下，一定會朝著順利實質付委實質審查的方向走。
他說，這幾天也拜託民進黨團適度加強與在野黨團協調，有必要政院將逐一說明，也許等一下總質詢開始就會很多委員垂詢，正好可以透過此機會向國人進一步說明。
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