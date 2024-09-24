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蔣萬安擬祭防京華城案弊端措施 劉世芳：合規不反對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案，遭羈押禁見，引政壇震撼。台北市長蔣萬安擬祭出防弊措施，為免再次發生類似案件。內政部長劉世芳今日表示，只要符合規定、公益性和必要性，中央政府不會反對。

蔣萬安昨日出席台北市參與式預算城市交流論壇，他表示在今年初，監察院針對京華城案提出糾正之後，他已請都發局研擬未來怎麼樣避免類似這樣的事情再發生，市府也即刻修訂都市計畫審議原則。未來土地權利關係人依照都市計畫法第24條自行提出擬定或是修正細部計畫，只要牽涉到容積獎勵的項目，就請都委會不予受理，避免甚至杜絕未來類似這樣的事情再發生。

劉世芳說，台北市屬於都市計畫的一環，當中關於容積獎勵的部分，在都市計畫的細部設計或經過都發局、都市設計審議，或根據「危老都更條例」，只要符合各項容積獎勵原則，基本上站在中央政府立場都不會反對，但當中有一項是必須充分跟所有市民溝通，是否符合公益性、必要性，而且容積獎勵有上限。在幾個原則之下，大概都不會反對。

京華城案 劉世芳 柯文哲 蔣萬安 都市計畫

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