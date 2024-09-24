黃國昌揭官邸2個月電費15萬 卓榮泰認：有異常將調查

民眾黨立委黃國昌質疑行政院長卓榮泰上任後，官邸2個月用電量近2萬度、電費約15萬元，卻是納稅人買單。卓榮泰今天指出，這種用電度數增加有所異常，會請電力單位檢查，並承諾會節約用電。

卓榮泰今赴立法院施政報告及備詢並接受聯訪，有媒體詢問，黃國昌直播時質疑，行政院長官邸今年6月11日到8月11日，2個月內官邸總用電度數是1萬9360度，電費為15萬2976元，「百姓抱怨用電被出征到刪文，大官卻用納稅人的錢用的爽歪歪。」。

卓榮泰表示，謝謝黃國昌提醒，其實在5月20日後，他並未使用官邸，一直到6月下旬整修完畢後，才進入官邸開會幾次，他個人大概在6月底、7月初，一周也僅2天會因應隔天上午時間會在官邸使用，「我的家人也都沒有到官邸做任何使用」。

卓榮泰認為，此用電度數增加有所異常，相較去年，4月到6月增加3700度、6月到8月增加3900度，他會請電力單位檢查，是否電器有任何問題，同樣地，他也跟民眾一樣會進一步檢討，所有官邸的安全人員們一定要節約用電。