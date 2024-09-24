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巴西媒體刊登林佳龍投書 籲聯合國納入台灣

中央社／ 聖保羅23日專電
巴西主流媒體「時代報」等13家新聞媒體，陸續刊登外交部長林佳龍呼籲聯合國應納入台灣，以保障印太地區的和平與穩定的專文投書。 圖／聯合報系資料照片
巴西主流媒體「時代報」等13家新聞媒體，陸續刊登外交部長林佳龍呼籲聯合國應納入台灣，以保障印太地區的和平與穩定的專文投書。 圖／聯合報系資料照片

巴西主流媒體「時代報」（O Tempo）等13家新聞媒體自9月16日起，陸續刊登外交部長林佳龍呼籲聯合國應納入台灣，以保障印太地區的和平與穩定的專文投書。

林佳龍在投書中闡述台灣在全球半導體及航運產業中的關鍵性角色，是全球供應鏈不可或缺夥伴，生產世界上90%高階半導體和先進晶片，台灣海峽承載全球約一半的貨輪運輸，是國際航運重要通道。

然而，中國近期加劇對台灣的威脅行為，試圖單方面改變台海現狀，不僅挑釁台灣，更對全球和平及安全構成威脅，影響全球政經局勢穩定。

林佳龍強調，國際間包括七大工業國集團（G7）、歐盟（EU）、北大西洋公約組織（NATO）及東南亞國家協會（ASEAN）等組織的領導人，都不斷強調台海和平穩定的重要性，但聯合國卻尚未採取實際行動來應對此一情勢變化，呼籲聯合國應停止接受中國的謬論及錯誤解讀第2758號決議，將其與「一中原則」不當連結，重新檢視對台灣的不公正待遇。

林佳龍表示，中國的擴張野心並不僅限於台灣，更意圖挑戰全球秩序及各國主權。國際社會應正視並聯手應對中國的擴張行徑，接納台灣在聯合國體系中發揮建設性作用。

最後，林佳龍也呼籲第79屆聯合國大會及「未來峰會」能夠深入探討當前的安全議題，認可台灣作為一個負責任且可信賴的合作夥伴。接納台灣有意義參與聯合國體系，不僅能緩和潛在區域危機，也將有助於維護台海和平穩定，促進全球繁榮。

「時代報」創立於1996年，是巴西重要報刊，致力於提供客觀專業的新聞報導。該報所屬SADA媒體集團所發行的各類新聞刊物發行總量，高居米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）市場占有率最高的紙媒。

兩岸關係 半導體 台海 林佳龍 聯合國

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