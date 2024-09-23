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高層人力荒 勞動部政務次長王安邦請辭獲准

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部政務次長王安邦多次傳出「去意已決」，勞動部今晚證實王請辭已獲准。本報資料照片
勞動部政務次長王安邦多次傳出「去意已決」，勞動部今晚證實王請辭已獲准。本報資料照片

勞動部高層近期不斷傳出人事異動，包含勞動力發展署署長蔡孟良等人申請退休、主任秘書劉傳名退休外，勞動部政務次長王安邦也多次傳出「去意已決」，勞動部今晚證實王請辭已獲准。勞動部長何佩珊也表示，王從地方的經驗到各項勞動政策、法律修訂、勞工權益提升等議題都不遺餘力，對王安邦的請辭感到不捨。

勞動部表示，王安邦因個人生涯規劃於本月21日卸任，並經行政院批准，一共在任1585天，是勞動部自2014年升格後任期最久的政務次長。何佩珊對此表示，上任後極力留任王安邦，也感謝王安邦在這段期間竭盡所能傾囊相助，幫助自己快速掌瞭解勞動部政策問題，並建置幕僚群讓其在最短時間內熟悉部內情況，新舊政府交接期間順利換軌功不可沒，因此對王的離任感到滿滿不捨。

勞動部表示，王安邦過去於地方政府擔任勞動局局長時，處理多件社會矚目的重大勞資爭議案件，為有效化解重大勞資對立事件，時任局長的他事必躬親且親上火線，更仰賴長期與工會夥伴的信任關係，王多次表達由於父親也是工會幹部，母親則是第一線社工，在耳濡目染之下對於勞工爭取勞權不僅感同身受，更能將心比心替勞工權益著想。後於2020年到勞動部擔任次長，憑藉在地方的經驗，在各項勞動政策的制定、法律的修訂、勞工權益的提升等議題，都可以看見其不遺餘力。

勞動部指出，在2020年至2022年新冠疫情嚴峻爆發時，針對國內多起移工群聚感染，亦數次與同仁親自前往廠區進駐，並與相關單位合作圍堵疫情避免擴散，同時推動制定「因應嚴重特殊傳染性肺炎雇主聘僱移工指引：移工工作、生活及外出管理注意事項」要求分艙分離，並偕同地方政府共同合作進行全台移工宿舍訪查，具體減緩移工群聚的狀況，防堵疫情破口。

何佩珊強調，感謝王任內以其扎實的地方歷練及面對挑戰總是展現臨危不懼的態度，與勞動部共同為勞工權益打下完善的基礎，相信也祝福王在其他領域亦能海闊天空，豪邁揮灑。

何佩珊 勞動部 成功

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