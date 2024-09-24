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勞動部政次王安邦 請辭獲准

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

勞動部高層近期不斷傳出人事異動，包含勞動力發展署署長蔡孟良等申請退休，但被部長何佩珊成功慰留；勞動部政務次長王安邦也多次傳出「去意已決」，勞動部昨晚證實王請辭已獲准。

據了解，王安邦辦公室已打包清空，連同已請辭月餘的主任秘書劉傳名，勞動部再次出現「高層人力荒」。

勞動部證實，王安邦因個人生涯規畫於本月廿一日卸任，並經行政院批准，共在任一五八五天，是勞動部二○一四年升格後任期最久的政務次長。何佩珊表示，上任後極力留任王安邦，其在新舊政府交接期間順利換軌功不可沒，對王離任滿滿不捨。

何佩珊強調，感謝王任內以其扎實的地方歷練及面對挑戰總是展現臨危不懼的態度，相信也祝福王安邦在其他領域亦能海闊天空，豪邁揮灑。

何佩珊 勞動部 成功

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