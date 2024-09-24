聽新聞
0:00 / 0:00
回響／國土署：3住宅政策不衝突 努力達標
本報昨天報導，立委質疑近幾年租金補貼預算直逼社宅興建預算，賴清德總統住宅政策剩下大撒幣。內政部國土署昨表示，政策互不衝突，都會努力達標。
民進黨政府高舉居住正義大旗，賴所提的八年社宅目標，包含直接興建、包租代管廿五萬戶，及租金補貼五十萬戶，近日更將租補戶數大幅提高至七十五萬戶。
國民黨立委羅智強揭露，從二○二二年到二○二四年間，租金補貼共編列四百六十八點九億元，已比國家住都中心興建社會住宅的工程款四百五十四點九億元高。他痛批，賴清德的政策嚴重浪費國家珍貴預算，還反過頭來排擠社宅興建，是本末倒置。
國民黨立委李彥秀也說，民進黨政府似乎找到社宅達標巧門，竟「偷換概念」將租屋補貼當成社宅，三個月就達成百萬社宅目標，但此舉無法真正幫助弱勢，反而變相推升房租，而租補預算逼近興建社宅預算，更是創下世界奇蹟。
中廣前董事長趙少康批評，民進黨的社宅興建數量不斷跳票，現在只好大玩文字遊戲，把租金補貼數量都當成社宅成績，把人民當笨蛋耍。
國土署澄清，三大住宅政策是互相輔助，且不衝突，讓民眾有多元選擇；租金補貼自二○二二年開辦以來，截至今年八月，受理案件逾八十萬戶，核定件數成長六十二點八萬餘戶，減輕約四至五成租屋族負擔。
國土署強調，租金補貼絕非補助房東或大撒幣，而補貼戶數擴大後，也不會影響直接興建社宅及包租代管八年各達到廿五萬戶的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言