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回響／國土署：3住宅政策不衝突 努力達標

聯合報／ 記者黃婉婷張睿廷鄭媁／台北報導
國民黨立委羅智強質疑，2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元，直逼國家住都中心社宅4年工程款。 示意圖。記者侯永全／攝影
國民黨立委羅智強質疑，2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元，直逼國家住都中心社宅4年工程款。 示意圖。記者侯永全／攝影

本報昨天報導，立委質疑近幾年租金補貼預算直逼社宅興建預算，賴清德總統住宅政策剩下大撒幣。內政部國土署昨表示，政策互不衝突，都會努力達標。

民進黨政府高舉居住正義大旗，賴所提的八年社宅目標，包含直接興建、包租代管廿五萬戶，及租金補貼五十萬戶，近日更將租補戶數大幅提高至七十五萬戶。

國民黨立委羅智強揭露，從二○二二年到二○二四年間，租金補貼共編列四百六十八點九億元，已比國家住都中心興建社會住宅的工程款四百五十四點九億元高。他痛批，賴清德的政策嚴重浪費國家珍貴預算，還反過頭來排擠社宅興建，是本末倒置。

國民黨立委李彥秀也說，民進黨政府似乎找到社宅達標巧門，竟「偷換概念」將租屋補貼當成社宅，三個月就達成百萬社宅目標，但此舉無法真正幫助弱勢，反而變相推升房租，而租補預算逼近興建社宅預算，更是創下世界奇蹟。

中廣前董事長趙少康批評，民進黨的社宅興建數量不斷跳票，現在只好大玩文字遊戲，把租金補貼數量都當成社宅成績，把人民當笨蛋耍。

國土署澄清，三大住宅政策是互相輔助，且不衝突，讓民眾有多元選擇；租金補貼自二○二二年開辦以來，截至今年八月，受理案件逾八十萬戶，核定件數成長六十二點八萬餘戶，減輕約四至五成租屋族負擔。

國土署強調，租金補貼絕非補助房東或大撒幣，而補貼戶數擴大後，也不會影響直接興建社宅及包租代管八年各達到廿五萬戶的目標。

國土署 社宅 租金補貼

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