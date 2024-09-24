台南開發案容獎增220% 「用柯文哲標準」賴清德也挨告圖利

民眾黨主席柯文哲涉京華城案延燒，媒體人毛嘉慶、國民黨文傳會前副主委練鴻慶昨赴台北地檢署告發賴清德總統、國土管理署長吳欣修涉犯圖利罪，指控賴、吳分別擔任台南市長、南市都發局長時違法創設容積獎勵，南市中西區開發案容積率增加百分之二二○，要求檢方以偵辦柯文哲標準檢驗。

毛嘉慶說，台北地院認定柯文哲「明知違法逕行圖利」，他以此為標準告發，若這是符合憲法平等原則、放諸四海皆準的標準，吳欣修當年即配合賴清德在都市發展用容積率大規模圖利。

毛嘉慶指賴、吳在二○一二至二○一四年間，用內部自行創制的施行細則，放寬容積獎勵，當時南市中西區開發案容積率從百分之一八○跳升為百分之四○○，若柯文哲自創京華城百分之廿容積率，要被北院、監察院稱為「明知違法」，賴、吳創設百分之二二○容積率，北院、監察院又怎麼看？賴現為總統，不能直接受刑法追訴，但不代表卸任後逃得掉。

練鴻慶也說，賴清德在南市創設容積獎勵，包括六年內申請建照最高給予三成容積獎勵、建築基地採全街廓有容積獎勵、斜屋頂可採容積獎勵，南市都市設計審議委員會認定有助於公益性同樣可提高容積獎勵，「為什麼賴清德可以，柯文哲卻不行？」

南市府回應指出，此皆於中央尚未訂容積獎勵上限時期，反批毛、練兩人「以錯置的時間誤導視聽」。吳欣修也以時間點不符，反擊這是「移花接木式的抹黑」。

南市府指出，這些案件辦理期間，全國尚無容獎上限規定，「全國皆然」，之後皆遵循中央訂定法規辦理。

今年九月廿八日是民進黨卅八年黨慶，賴總統昨以民進黨主席身分舉辦創黨先進聯誼餐會，他致詞提到，將落實三大使命，守護國家生存發展，和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動。

賴清德提到，他和副總統蕭美琴將選舉補助款全數捐出，分三部分使用，第一為社會公益，第二提供創黨、建黨黨員生活弱勢照顧及年輕黨工出國深造，第三照規定回捐給黨。