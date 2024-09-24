全社會防衛韌性委員會 聚焦5主軸

賴清德總統在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」首場會議，本周四（廿六日）登場，委員會成員橫跨產官學領域，將聚焦包括民防、物資、能源、社福及資通運輸等五大主軸。

繼總統府「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」陸續開會後，「全社會防衛韌性委員會」第一次會議，由賴總統擔任召集人，三位副召集人分別為副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，兩位執行秘書為內政部長劉世芳、行政院政務委員季連成。

會議內容將聚焦五主軸，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，和「資通、運輸及金融網絡安全」等。國安會副秘書長徐斯儉將在會中報告「全社會防衛韌性規劃與挑戰」，說明全社會防衛、運作機制與核心任務。

除正副召集人，委員會設有四位顧問、廿三位委員，其中女性十人。代表政府機關的委員有國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲。

民間委員部分，民力訓練暨運用方面，有壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、黑熊學院顧問曾柏瑜等人；能源及關鍵基礎設施維運方面，有政大公行系特聘教授兼創新國際學院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君；資通、運輸及金融網絡安全領域委員有趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、台灣駭客協會理事戴辰宇、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信。