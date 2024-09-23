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立院召委選舉在即…藍白三長茶敘 傅崐萁：會持續走下去

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法委員傅崐萁（圖）在立法院質詢。記者季相儒／攝影
立法委員傅崐萁（圖）在立法院質詢。記者季相儒／攝影

立法院新會期20日開議、25日將選各委員會召委，國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇今天與民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召吳春城會面，針對預算、法案、人事審查等討論。傅崐萁受訪表示，「大家有非常全面、良善的溝通，會持續走下去！」

傅崐萁表示，這會期是預算會期，這麼多人民納稅錢要用在那些地方，還有該怎樣把一些尚未編足的部分一起推動，在野黨一定全力以赴，為所有國民的所有需求、國家未來良善發展方向，以及如何節省公帑，包括能源政策等，大家都有非常全面良善的溝通，會持續地走下去，國民黨與民眾黨會肩負所有的民意，好好的監督政府。

林思銘表示，國民黨團三長與民眾黨團三長有簡單的茶敘，做意見交換，這會期藍白兩黨還是會針對預算、法案、人事審查等，進行充分溝通，藍白目標一致，就是要發揮在野最大力量，監督制衡執政黨，並在「財政收支劃分法」、「吹哨者保護法」等優先法案，要在本會期通過。至於人事案，藍白態度一樣會嚴格審查，預算也一樣會嚴審，藍白會緊密合作。

至於傳出國民黨將提8席召委，未來藍白合作還會有變數嗎？林思銘表示，藍白在上會期的合作氣氛下，不會因為召委選舉而產生不愉快，氣氛是非常融洽。

傅崐萁 國民黨 林思銘 民眾黨 王鴻薇 黃國昌

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