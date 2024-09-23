外交部：海外求職詐騙案有增勢 民眾需提高警覺

外交部今天表示，泰國政府開放免簽以來，民眾入境泰國再轉赴他國從事非法工作而被當地警方拘留的案件，近期每月獲通報5到10件，外交部再次呼籲慎防海外求職詐騙陷阱。

外交部晚間發布新聞稿指出，近期民眾赴泰國及寮國從事電信詐騙等不法活動遭到逮捕、被限制人身自由或失聯等案例有增加趨勢，已請相關駐外館處密切注意情勢發展，透過當地政府及各方管道協助遭騙的受害民眾返國，並已同步通報國內相關主政執法機關加強關注協處。

外交部表示，泰國政府開放台灣民眾赴泰免簽證以來，確曾接獲泰方通報部分民眾入境泰國後再轉赴緬甸、寮國等地園區從事不法工作等情事，或透過非法途徑出入境，違法而進入拘留及遣返程序，近期（暑假期間）每月平均獲通報約5到10件。

據據駐泰國代表處定期陳報「受理國人海外求職受騙求援案件協助名單」，近期案例有增長趨勢，5月計9件、6月計6件、7月計9件、8月計12件。至於駐越南代表處今年受理赴寮國受困案件，5月計5件、6月計6件、7月計8件、8月計3件。

外交部再次呼籲提高警覺，切勿輕信不明廣告宣稱東南亞地區海外高薪工作的話術，應確實查核訊息來源及內容真偽，切勿抱持僥倖心態赴海外從事不法行為，以免觸犯當地國家法律或遭騙受困海外，不僅可能喪失人身自由，危及個人安全，更須付出大筆金錢，得不償失。

民眾在緬甸、泰國、寮國及柬埔寨遭遇求職詐騙等緊急情況的求援管道如下：警政署刑警局Telegram救援帳號@cib8585，專供海外人口販運被害人求援使用。駐緬甸代表處緊急聯絡電話：＋95-9-257257575；駐泰國代表處緊急聯絡電話：＋66-81-6664006；駐越南代表處（負責寮國業務）緊急聯絡電話：＋84-913219986；駐胡志明市辦事處（負責柬埔寨業務）緊急聯絡電話：＋84-903927019。

民眾也可請台灣親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以及時取得協助。