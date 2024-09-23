千萬預算…中央機關明年擬派160人赴陸交流 海基會、陸委會為大宗

近期行政院各部會與海基會公布的114年度預算書中，至少有15個部會編列赴陸交流計畫，共擬派160人，編列預算近新台幣1000萬元，顯示兩岸關係自疫情後變冷，但計畫中的交流仍然很多。

近期中央部會紛紛公布明年的預算書，其中揭露中央機關派員赴中國大陸進行兩岸交流相關的人數與經費，在行政院所屬中央二級行政機關加上海基會的114年度預算書中，至少有15個部會編列赴大陸考察的計畫，擬派160人，編列預算近1000萬元。

這15個部會中，以擬派至中國大陸地區交流、考察、訪視人數來看，海基會48人最多；其次依序為陸委會31人，法務部25人，農業部14人，文化部13人，其餘部會未超過10人。

從計畫編列的人數與預算，可看出兩岸交流以海基會、陸委會為大宗。海基會明年編列約381萬的預算，擬派48人，從預算書可見，工作內容包括拜會3所台商子女學校；辦理台商座談，以及拜會海協會與大陸中央及地方媒體、智庫、學術機構、政府部門等相關單位。

陸委會編列明年赴陸計畫預算約129萬元，擬派31人，工作內容包括赴陸與智庫、學者座談；考察台商經營現況、隨同經貿團體赴中國大陸參訪；落實各項協議執行與相關交流等。

排名第3的法務部，編列明年赴陸計畫預算約135萬元，擬派25人，工作內容包括兩岸共同打擊毒品、電信詐騙、人口販運、金融犯罪等進行實務交流與研討，以及派遣檢察官前往考察大陸法制運作，促進兩岸司法互助協議執行等。

文化部計畫中則包括考察中國大陸智慧影視產業發展策略、推動與大陸蒙族、藏族聚居地區文化交流；農業部則以拓銷台灣農產品相關活動及兩岸農業事務諮商為主。

中央機關赴陸受疫情影響曾暫停數年，直到去年逐漸恢復，不過仍不及疫情前。這15個機關明年擬派160人赴陸交流考察，低於109年的332人，其中以經濟部落差最大。

經濟部109年曾派52人赴陸，參與多項連鎖加盟餐飲會議、美食展覽、礦產資源會議等，明年則只有4人，進行台商訪查與技術交流會議等。

海基會副秘書長羅文嘉20日針對該會預算暴增回應時表示，「有人認為說，沒有協商的時候，海基會就沒有業務，這是錯的」，海基會時時都在為協商做好各種準備、想盡辦法促進兩岸交流，也希望把服務民眾的工作做得更深、更廣、更好。