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藍白黨團幹部會談 傅崐萁：雙方溝通良善持續走下去

中央社／ 台北23日電

國民黨團總召傅崐萁等黨團幹部，今天與民眾黨團總召黃國昌等人舉行閉門會談。傅崐萁表示，雙方有非常全面良善的溝通，會持續走下去，國民黨團、民眾黨團肩負所有的民意，會好好監督政府。

第11屆立法院第2會期已經開議，25日將進行各常設委員會新會期召委選舉，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團能否維持上會期合作關係，備受關注。

國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等黨團三長，今天與民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城等人見面，進行閉門會談。

傅崐萁在會後受訪表示，今天與民眾黨團有非常完整、善意的溝通，畢竟在野黨肩負人民託付，要好好監督國家執政；新會期是預算會期，人民的納稅錢要用在何處，還有該如何把一些尚未編足預算的部分加以推動，國民黨團、民眾黨團作為在野黨一定會全力以赴。

傅崐萁指出，為了國民需求以及國家未來發展方向，還有要如何節省公帑，包括能源政策等，雙方有非常全面良善的溝通，會持續走下去，國民黨團、民眾黨團肩負所有的民意，會好好監督政府，國民黨團絕對會盡最大的誠意。

林思銘表示，今天是簡單的茶敘，彼此意見交換，這會期在野黨還是會就預算、法案、人事審查等進行充分溝通，大家目標一致，發揮在野最大力量，監督制衡執政黨；另外，包括財劃法、吹哨者保護法等優先法案，也都要在新會期通過。

對於召委選舉，國民黨團已確定不禮讓民眾黨團，是否影響合作關係。林思銘說，基於雙方在上會期的合作氣氛，不會因為召委選舉而產生不愉快，氣氛非常融洽。

召委選舉 國民黨 民眾黨

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