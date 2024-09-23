沙烏地阿拉伯國慶 吳志中：台沙合作潛力無限

沙烏地阿拉伯王國今天慶祝94周年國慶，沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾表示，台沙交流橋梁建立在互信合作；外交部政次吳志中則強調，兩國共享永續發展願景，雙邊合作潛力無限。

沙烏地阿拉伯商務辦事處晚間在台北舉辦94周年國慶慶祝晚會，沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel F. Althaidi）主持，外交部政務次長吳志中等多位政要，以及多國駐台使節到場共襄盛舉，現場還有阿拉伯傳統舞蹈與音樂表演。

吳志中致詞時指出，台灣與沙國享有多年互惠關係，沙國是台灣第50大貿易夥伴，也是台灣在中東地區最大的貿易夥伴；沙國向來是台灣可信賴的能源供應商，能源穩定造就台灣各產業的成長。

吳志中表示，台沙合作也涵蓋貿易、投資、科技、觀光、教育以及農業；台灣珍視並持續深化與沙國的連結，且沙國「願景2030」與台灣的淨零轉型目標皆重視永續發展以及創新成長，雙邊合作潛力無限，尤其在高科技、再生能源等面向。

吳志中說，台沙關係也展現在台灣對文化與宗教多元的努力上，展望未來，台灣與沙國共同致力於和平、繁榮以及尊重，將有助於雙邊關係更加強健。

艾德爾致詞時則說，利雅德與台北間的交流橋梁建立於互惠合作，為雙方友好人民的經濟和文化利益服務；沙國與台灣2020年簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，沙國成為中東首個與台灣簽署此類協議的國家，且台灣護照享有沙國電子簽證及落地簽證。

艾德爾也提及，沙國是台灣最大的石油供應國、中東最大貿易夥伴，沙台雙邊貿易總額在2023年達到101.3億美元，近年見證雙方重要合作與交流。