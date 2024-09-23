租屋補貼比社宅多 國土署：並非大撒幣

租屋補貼淪為大撒幣政策？國民黨立委羅智強日前於臉書質疑，賴政府將大量資源用於租屋補貼，卻未對社宅興建全力以赴，政策方向本末倒置。對此，國土署23日反駁說，租屋補貼能減輕租屋族負擔，還能掌握大量租屋數據以緩解租屋黑市，政府也有提供法律諮詢服務，保障租屋族權益，絕非大撒幣的政策。

租補淪為大撒幣？

羅智強日前於臉書指出，去年競選時，賴清德承諾當選總統，社宅以百萬戶作為目標。近期，賴宣布租金補貼要從現有50萬戶目標提升到75萬戶，明年預算編列高達335億，但實際上這卻是極其嚴重的資源錯置，將最寶貴的預算，拿去做最簡單的撒幣政策。

他指出，從111到113年期間，300億租金補貼專案計畫一共編列468.9億，竟比國家住都中心興建社會住宅的工程款454.9億還多。羅智強表示，租金補貼比社宅工程款還多。租金補貼不是錯的政策，但只顧著發補貼而不對社宅興建全力以赴，就絕對是本末倒置的錯誤方向。

減輕4到5成負擔

對此，國土署表示，為實質減輕民眾居住負擔，中央持續推動直接興建社會住宅、包租代管、租金補貼三大政策。國土更指出三點說明，第一、根據2023到2024年度租金補貼滿意度調查，民眾對租金補貼政策的滿意度高達7成，多數屬青年族群；經內政部分析接受租金補貼者實際減輕居住負擔4至5成。

第二，藉由300億元中央擴大租金補貼專案，得以掌握市場上大量有效租約資訊，透過統計分析，在今年8月先後公布全國大專院校周邊及各行政區的實際租金統計資料，讓民眾瞭解市場租金價格及選擇合理房租負擔參考，後續也將透過定期統計公布，有助穩定租屋市場租金價格，逐步打破租屋黑市。

第三，透過修正租賃條例及定型化契約規定，明定租賃契約全面適用消保法保障，規定房東不得限制房客申請租金補貼，並自今年8月起，委託法扶基金會提供租屋民眾免費租屋糾紛法律電話諮詢，保障租屋族權益。

三大政策不衝突

國土署強調，租金補貼政策因累積相當成果及務實考量租屋族的居住需求，因此明年將擴大辦理，租補政策絕非大撒幣；且直接興建社宅及包租代管8年各達25萬戶目標，也會如期、如數達成。直接興建社宅、包租代管、租金補貼三大政策是互相輔助且不衝突。

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