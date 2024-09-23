遭指創設容獎圖利業者 國土署長吳欣修：移花接木式抹黑

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，連帶讓容積獎勵備受討論。國民黨文傳會前副主委練鴻慶今告發賴清德總統、國土署長吳欣修任職台南市府期間，創設大規模的容積獎勵圖利業者。吳欣修今以時間點不符，反擊這是「移花接木式的抹黑」。

媒體人毛嘉慶、練鴻慶今赴台北地檢署告發賴清德總統、國土管理署長吳欣修涉犯圖利罪嫌，兩人認為賴、吳擔任台南市長、台南市都發局長期間違法創設容積獎勵，要求檢察官以偵辦民眾黨主席柯文哲的標準，來檢驗賴、吳當年的施政。

針對「2014年至2017年間任職臺南市長及臺南市政府都發局長時，利用內部施行細則，同意讓臺南市中西區大面積開發案的容積率」一事，吳欣修回應，此案包括「台南市都市發展軸線第一期地區（海安路、永華路、林森路、夏林路、公園南路及東豐路兩側）土地使用分區管制要點部份專案通盤檢討案」為2009年10月訂定。

至於「變更臺南市中西區都市計畫（細部計畫）通盤檢討案」為2009年12月訂定，上述均為縣市合併前通過案件，此時全國尚無容積獎勵上限的規定，他當時也並未擔任台南市政府都市發展局長。

因應監察院糾正全國容積獎勵浮濫在案，內政部於014年訂定容積獎勵上限20%的全國性規定，吳欣修時任台南市政府都市發展局長，隨即於當年度配合辦理及在8月25日公告都市計畫法臺南市施行細建築容積累計上限，針對推動中的台南市都市計畫案要求全面適用相關規定，以有效避免容積獎勵浮濫的情況在台南市發生。

吳欣修指出，媒體報導自行創制施行細則來創設容積獎勵的指控，與上述案件的時間點均未符合，顯為移花接木式的抹黑。