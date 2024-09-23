美無人機發展代表團訪台 AIT：滿足台灣對無人機需求

美國在台協會（AIT）今指出，正安排一個台灣無人機及無人機反制系統產業發展代表團訪問台灣，目的在於探索市場發展的機會，以滿足台灣市場對無人機及無人機反制系統的解決方案的需求。

AIT今發出新聞稿指出，AIT與及美國商務部國際貿易管理局，正安排一個台灣無人機及無人機反制系統產業發展代表團（Taiwan Uncrewed Aircraft Systems (UAS) and Counter-UAS (C-UAS) Business Development Mission）在9月22日至25日訪問台北。

AIT表示，此代表團將探索加強並拓展美台貿易夥伴關係的機會，透過為美國公司提供探索市場發展的機會，以滿足台灣市場對無人機及無人機反制系統解決方案的需求。AIT並表示，美國與台灣之間雙向互動的貿易代表團由來已久，也一直是台美致力於鼓勵更多雙方貿易與投資的其中一環。