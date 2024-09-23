原民禁伐補償條例是否釋憲 政院：各種救濟納考量
藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，將114年度中央政府總預算案退回程序委員會。民進黨立法院黨團總召柯建銘指禁伐補償提高，剝奪行政院預算權，應該提釋憲。行政院人士今天表示，現階段都是以溝通作為第一考量，各種可能的救濟管道也都會納入考量當中。
無黨籍立委高金素梅20日在立法院會中，以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得國民黨團、民眾黨團支持表決通過。
民進黨團總召柯建銘昨天說，這是史上第2次總預算案被退回，理由卻是因為少數立委的政治利益，且已剝奪行政院預算編列權，明顯違憲，將提出釋憲、等釋憲結果出來後再談。
是否針對原住民保留地禁伐補償條例提釋憲，民進黨團今天說，尊重並支持行政院決定。
對此，行政院人士今天說，現階段都是以溝通作為第一考量，對於預算問題，行政院與立法院一直有良好的溝通管道與協調機制，會朝這方向來努力。「至於各種可能的救濟管道，未來也都會納入考量當中」。
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