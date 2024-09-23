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Quad重申印太和平重要 總統府：凸顯國際高度共識

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
第四屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，會後聯合聲明強調維護印太區域和平穩定，總統府發言人郭雅慧今表示，這凸顯國際社會對維護印太地區和平穩定有高度共識。圖／總統府提供
第四屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，會後聯合聲明強調維護印太區域和平穩定，總統府發言人郭雅慧今表示，這凸顯國際社會對維護印太地區和平穩定有高度共識。圖／總統府提供

美國、日本、澳洲及印度領袖於21日在美國德拉瓦州舉行第四屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，會後聯合聲明強調維護印太區域和平穩定，總統府發言人郭雅慧今表示，這凸顯國際社會對維護印太地區和平穩定有高度共識，以共同促進全球安全及繁榮。

總統府指出，近期美澳雙方領袖會議、美日雙方領袖會議，相繼重申維護印太區域和平穩定的決心，郭雅慧表示，誠摯感謝所有理念相近國家等國際夥伴，持續以具體行動及聲明維護區域安全。

「四方安全對話」（Quad）峰會於會後聯合聲明中，除了強調維護印太區域和平穩定，對全球安全與繁榮不可或缺，並表示，強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，並譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。郭雅慧表示，台灣是民主防線最前緣，也是印太區域負責任的國際社會成員，台灣將持續強化自我防衛能力，也會與理念相近國家攜手維護以規則為基礎的國際秩序，持續為世界貢獻良善力量。

印太 總統府發言人 美國

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