民進黨創黨38周年餐會…賴清德宣示三使命 阻擋獨裁者輕舉妄動

民進黨主席賴清德今天出席38周年黨慶創黨先進聯誼餐會，席間提及他將落實三大使命，包括守護國家生存發展，永遠堅持民主自由的憲政體制，和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動，並照顧2300萬人的生活。

民進黨創黨38周年紀念活動以「守護台灣第一品牌」、「民主路一直走」為概念，今天重回創黨歷史現場台北圓山飯店，舉辦創黨先進聯誼餐會，前民進黨主席游錫堃、姚嘉文、謝長廷、前行政院長張俊雄等人出席。

賴清德會中致贈「民主金牌」，由前立法院長、民進黨圓山創黨召集人游錫堃代表領取，感謝當年民主前輩的勇敢付出。

賴清德致詞指出，感謝各位前輩的犧牲奉獻，突破戒嚴時代種種的封鎖，才能讓年輕一代的台灣人，擁有民主自由的生活方式。但就像游錫堃所講的，民主自由需要用心照顧，必要時還要用愛國志士與獨裁者的血灌溉，才能繼續成長茁壯。為了未來，要繼續壯大這個目標，靠一代又一代、一棒接一棒，才能讓世世代代的台灣人都能夠當家做主。

賴清德表示，當年前輩們樹立了民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，也是民進黨永遠不變的堅持，更是台灣社會的共同資產。這塊招牌是所有前輩共同冒著生命危險打下來的，唯有秉持此精神，民進黨才能持續得到社會大眾的信任和支持。

賴清德宣示，他身為總統和民進黨的黨主席，一定秉持民進黨建黨的目標，來落實三個重要的使命，第一，守護國家生存發展，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途由2300萬人共同決定。

賴清德續指，為保護全體國人生命財產安全，要繼續強化國防力量，也必須不斷發展經濟，特別要和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動。因為台灣人民熱愛和平，台灣社會與人為善，如果能夠對等尊嚴，也願意和對岸中國來進行交流合作，

賴清德表示，為照顧2300萬人的生活，不只是發展經濟，要讓科技產業繼續發展，中小企業更加需要照顧。有經濟、有發展，更要照顧弱勢者，讓每一個人都可以在這塊土地過正常的生活。

他表示，民進黨全體黨公職的任務，就是傳承民進黨的歷史與精神，並且培育更多優秀的人才，帶領台灣和民進黨大步向前。9月28日民進黨創黨當天，黨中央會在在高雄舉辦民進黨入黨簽名見面會，要讓更多年輕世代加入民進黨、壯大民進黨，同時也壯大台灣。

他表示，過去前輩們帶領台灣走出威權的黑暗，迎向民主自由的光明；現在台灣已經是世界的台灣，堅定與世界的民主同盟站作伙，民進黨一定要繼續肩負起歷史的任務，持續帶領台灣走向國際，讓子孫有更好的未來。

他說，這個責任很重，如果中央黨部做得不夠，也敬請各位前輩多多指教、多多鞭策，讓團隊能夠繼續向前走，成功肩負起台灣人民交代的重擔和責任。