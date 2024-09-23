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朱立倫批賴清德愛鬥 字典裡能不能找回一個字「和」？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨主席朱立倫（左）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾用和來超越鬥，用愛來壓過恨，用善來消弭惡，支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾用和來超越鬥，用愛來壓過恨，用善來消弭惡，支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影

國民黨主席朱立倫今天在基隆說，台灣有句話「家和萬事興」，但5月20日賴清德就職總統後，兩岸在鬥，朝野在鬥，民進黨內也鬥，中央跟地方也在鬥。他覺得很奇怪，賴每天都在鬥，賴的字典裡可不可以找回一個字「和」？

基隆市婦女會今天下午在國民黨基隆市黨部舉辦研討會，朱立倫和基隆市長謝國樑都出席。擔任市婦女會理事長的市議員何淑萍致詞時，為面臨罷免案的謝國樑抱屈，指這次罷免案沒有正常性，號召婦女會成員全力「固樑」，獲得熱情回應。

謝國樑也提出上任市長至今的市政成績，包括還債超過10億元，現在是基隆市政府財政20年最佳狀況。學校營養午餐原本每餐50元，他已提高到70元，達到和北市一樣的水準。

謝國樑表示，剛上任就推動行人友善政策，今年上半年行人死傷率全台第2低，僅次於台北市。今年鋪路預算超過2億元，室內兒童樂團愛歡迎，最近被批評的公車故障數量，他們任第1年的數據，其實比前市長最後1年任期還低，所以這一場罷免是不公不義的。號召民眾支持他，10月13日投下不同意罷免票。

朱立倫說，婦女最有愛心、最有正義感，各位媽媽每一天辛苦的守護家庭，謝國樑擔任市長，就跟媽媽一樣，用愛心守護基隆。謝擔任市長近2年，用愛為基隆努力，用媽媽的精神把基隆跟每一塊錢省下來，被別人浪費或丟掉的基隆市產找回來，結果有人要罷免這個市長，要罷免這個媽媽。

朱立倫表示，大家當然不同意罷免，可是問題來了，以前的罷免要50%的人同意罷免才能夠罷免，後來改成25%。只要1/4的人投票贊成罷免謝國樑，不贊成的人都在家裡說「我不贊成」，沒有出來投票，謝國樑被罷免了，到時候說不公平，但這就是現在的選罷法。

朱立倫提醒所有基隆的媽媽們，不要以為在菜市場問別人，大部分的人都反對、不贊成，認為罷免市長沒道理，但如果有1/4的人同意罷免，3/4不同意的人不站出來，市長就危險了，一不注意就被罷免掉了。這麼好、這麼認真的市長，請大家一定要保護好，讓他繼續為基隆打拚。

「我最近很感慨」，朱立倫說，台灣有句話叫「家和萬事興」，但是很奇怪，賴清德就職總統後，不再相信「和」這個字，兩岸在鬥，朝野在鬥，民進黨內也鬥，中央跟地方也在鬥。他覺得說很奇怪，賴每天都在鬥，在賴的字典裡面，可不可以找回一個字，叫做「和」？

朱立倫認為，如果大家都能夠和，和和氣氣，就能夠家和萬事興。基隆也是一樣，今天基隆如果能夠和，可以家和、基隆和，萬事就能興。朱呼籲大家在10月13日那一天，讓最和的基隆人，最愛心的基隆人，最善良的基隆人，都站出來支持謝國樑。

朱立倫表示，要用和來超越鬥，用愛來壓過恨，用善來消弭惡，10月13日這一天，請所有婦女會的朋友，用和，用愛，用善來守護基隆，讓最善良的謝國樑，最有愛心的謝國樑，最重視基隆和的謝國樑，繼續領導基隆。

國民黨主席朱立倫（右）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（右）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾用和來超越鬥，支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影
國民黨主席朱立倫（右二）今天到基隆出席基隆市婦女會活動，號召民眾用和來超越鬥，支持基隆市長謝國樑繼續領導基隆。記者邱瑞杰／攝影

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