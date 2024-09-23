賴清德與創黨黨員餐敘談3使命：阻擋獨裁者輕舉妄動

民進黨創黨將滿38週年，今天邀請資深黨員重返圓山飯店聯誼餐會。民進黨主席賴清德說，一定秉持民進黨建黨的目標，落實3個重要的使命，包括守護國家生存發展、和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動、照顧2300萬人的生活。

民進黨今天舉行「創黨暨建黨先進聯誼餐會」，邀請資深黨員重返圓山飯店，感謝他們當年勇敢付出。這項行程未公開，民進黨會後發布新聞稿。

前民進黨主席游錫堃、姚嘉文、謝長廷、前行政院長張俊雄等人出席，賴清德致贈創黨先進「民主金牌」，由圓山創黨召集人游錫堃代表領取。

賴清德致詞表示，今年是民進黨創黨第38週年，很榮幸邀請大家回到創黨的歷史現場圓山大飯店。

賴清德說，就像游錫堃所講的，民主自由需要用心照顧，甚至必要的時候，還要用愛國志士與獨裁者的血來灌溉，才能繼續成長茁壯。過去有很好的成果，為了未來，要繼續壯大這個目標，要靠一代又一代、一棒接一棒，才能讓世世代代的台灣人都能夠當家做主。

賴清德指出，當年前輩們豎立民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，這是民進黨永遠不變的堅持，更是台灣社會共同資產；唯有秉持這精神，民進黨才能持續得到社會大眾信任和支持。

賴清德說，身為總統和民進黨黨主席，一定秉持民進黨建黨的目標，落實3個重要的使命：第一，守護國家生存發展，永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途由2300萬人共同決定。

賴清德表示，第二，保護全體國人生命財產安全，要繼續強化國防力量，也必須不斷發展經濟，特別要和民主陣營站在一起，共同發揮力量阻擋獨裁者輕舉妄動。因為台灣人民熱愛和平，台灣社會與人為善，如果能夠對等尊嚴，也願意和對岸中國交流合作。

賴清德說，第三，照顧2300萬人的生活，不只是發展經濟，要讓科技產業繼續發展，中小企業更加需要照顧。有經濟、有發展，更要照顧弱勢者，讓每一個人都可以在這塊土地過正常的生活。

他表示，全體黨公職任務是傳承民進黨的歷史與精神，培育更多優秀人才，帶領台灣和民進黨大步向前。9月28日民進黨創黨當天，黨中央會在高雄舉辦入黨簽名見面會，讓更多年輕世代加入民進黨、壯大民進黨，同時也壯大台灣。

賴清德說，過去前輩們帶領台灣走出威權的黑暗，迎向民主自由的光明；現在，台灣已經是世界的台灣，堅定與世界的民主同盟站在一起，民進黨一定要繼續肩負起歷史的任務，持續帶領台灣走向國際，讓子孫有更好的未來。

他說，這責任很重，若黨中央做得不夠，也請大家多指教鞭策，讓團隊繼續向前走，成功肩負起台灣人民交代的重擔和責任。