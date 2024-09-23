修法提高釋憲判決門檻 藍列優先法案促27日一讀

國民黨立委翁曉玲提案擬修法提高大法官判決的同意門檻，民進黨團批癱瘓憲法法庭。國民黨團書記長林思銘今天表示，現行法恐形成少數大法官就可以做出判決，提案將列優先法案，24日程序委員會排入院會議程，預計27日完成一讀。

翁曉玲擬修法提高大法官判決的同意門檻，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，憲法法庭沒有顏色，但此修法版本是在進行政治操弄、癱瘓憲法法庭，司馬昭之心路人皆知。

國民黨立法院黨團書記長林思銘今天在立法院受訪指出，民進黨的說法是完全不了解憲法賦予大法官的神聖性、多元性。中華民國憲法增修條文明定大法官有15人，但現行法律對於大法官的「現有總額」定義不清，所以提案修改憲法訴訟法，把大法官的員額定義在15人。

林思銘指出，現行法律未明確規範大法官的現有總額，又明定只要過半的大法官同意，就可以做出裁判。也就是說，如果今天大法官的人數只剩下一半，只要3、4名大法官同意，就可以做出裁判，顯然這樣的裁判就是少數觀點，不具多元性，對聲請釋憲民眾影響巨大。

林思銘表示，為讓大法官判決更具多元性，而不是只有少數觀點，當然要推動修法，把大法官現有總額定義為15人，並提高大法官參與實質審判的人數至10位，這才是多元觀點，這樣較能保障民眾權益。

林思銘指出，對於翁曉玲所提的憲法訴訟法修正草案，國民黨團將列入新會期的優先法案，並在24日程序委員會中排入下一次院會的議程，預計27日完成一讀。

針對大法官人事同意權，林思銘表示，不管是大法官、國家通訊傳播委員會委員、考試委員等，國民黨團對這些被提名人，都會檢視其專業、品德操守、尊重民意、黨派色彩等，如果被提名人往執政黨靠攏，就絕對不會通過審查。

林思銘指出，目前大法官被提名人僅有王碧芳的實務經驗、專業都符合大法官的條件，其餘被提名人不是黨派色彩濃厚，就是品德操守不佳，或是看法違背主流民意，有爭議、不專業且黨派色彩濃厚的被提名人，就不會通過審查。