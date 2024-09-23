15年無人申請 省電燈泡等10項環保標章規格擬廢止

環境部日前預告廢止省電燈泡等10項環保標章規格，主因是後續有新的替代產品，已15年沒有廠商提出申請；預告期間長達180天，將持續收集產業意見，預計明年上半年公告。

環境部依據「綠色消費暨環境保護產品推動使用作業要點」，日前預告廢止「省電燈泡及燈管」、「屋外即熱式燃氣熱水器」、「電視機」、「手持式頭髮吹風機」、「電熱式衣物烘乾機」、「洗衣業」、「電鍋」、「家用微波爐」、「重填物之包裝或容器」及「電池」10項環保標章規格標準。

環境部表示，上述10項環保標章規格標準均超過15年無廠商申請環保標章，雖於市面上尚有流通情形，仍然無人申請，基於法規整理及精進環保標章規格標準，據以規劃廢止。

環境部舉例，以省電燈泡而言，現在大多都會申請LED燈的環保標章，消費者主要購買的選擇也是LED燈泡為主，因此省電燈泡較無市場價值；其他幾項大致上也是類似的情況，有新的產品推出後，業者也不會再申請舊產品的環保標章。

環境部說明，此案預告廢止的時間長達180天，也就是最快到明年上半年才正式公告，這段期間也已經發文給上述10項產品的生產、製造業者，徵詢產業的意見。

環境部提到，環保標章的規格，適用於業者在商品符合標準時即可提出申請，減少行政流程和時間；未來若廢止這10項環保標章規格，業者仍認為自己的商品對環境有益，則以個案提出申請，須再經專家審查確認後，還是能發給標章。

環境部強調，由於上述10項環保標章已經15年沒有業者來申請，早期曾申請標章的效期也過了（環保標章效期為3年），若業者沒有取得環保標章卻仍貼在商品上，環境部會要求限期改善，未改善則可依商標法開罰。