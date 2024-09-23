快訊

遭中共盯上的「匿名者64」 究竟在網上發了什麼？

15年無人申請 省電燈泡等10項環保標章規格擬廢止

中央社／ 台北23日電

環境部日前預告廢止省電燈泡等10項環保標章規格，主因是後續有新的替代產品，已15年沒有廠商提出申請；預告期間長達180天，將持續收集產業意見，預計明年上半年公告。

環境部依據「綠色消費暨環境保護產品推動使用作業要點」，日前預告廢止「省電燈泡及燈管」、「屋外即熱式燃氣熱水器」、「電視機」、「手持式頭髮吹風機」、「電熱式衣物烘乾機」、「洗衣業」、「電鍋」、「家用微波爐」、「重填物之包裝或容器」及「電池」10項環保標章規格標準。

環境部表示，上述10項環保標章規格標準均超過15年無廠商申請環保標章，雖於市面上尚有流通情形，仍然無人申請，基於法規整理及精進環保標章規格標準，據以規劃廢止。

環境部舉例，以省電燈泡而言，現在大多都會申請LED燈的環保標章，消費者主要購買的選擇也是LED燈泡為主，因此省電燈泡較無市場價值；其他幾項大致上也是類似的情況，有新的產品推出後，業者也不會再申請舊產品的環保標章。

環境部說明，此案預告廢止的時間長達180天，也就是最快到明年上半年才正式公告，這段期間也已經發文給上述10項產品的生產、製造業者，徵詢產業的意見。

環境部提到，環保標章的規格，適用於業者在商品符合標準時即可提出申請，減少行政流程和時間；未來若廢止這10項環保標章規格，業者仍認為自己的商品對環境有益，則以個案提出申請，須再經專家審查確認後，還是能發給標章。

環境部強調，由於上述10項環保標章已經15年沒有業者來申請，早期曾申請標章的效期也過了（環保標章效期為3年），若業者沒有取得環保標章卻仍貼在商品上，環境部會要求限期改善，未改善則可依商標法開罰。

環境部 省電 綠色消費

延伸閱讀

加速醫療院所減碳 彭啓明：環境部已有具體方案

華江橋道路與LED路燈改善 24日至月底夜間封路須改道

邱泰源爆料「總統致電罵環境部長」 彭啓明回應了

中油洗沐新品上市 邀請人氣女神峮峮代言

相關新聞

中央租金補貼預算超過社宅工程款 羅智強罵本末倒置

民進黨政府宣布明年租金補貼預算編列創下歷史新高，遭質疑擠壓興建社宅預算。國民黨立委羅智強批，2022年至2024年間，租...

藍白聯手退回中央政府總預算案 立委爆賴總統也有提過

立法院新會期上周五開議，藍白兩黨以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，民眾黨...

民進黨擬為預算案聲請釋憲 林思銘：大法官都會覺得煩

立法院藍白黨團上周將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，民進黨團總召柯建銘喊出聲請釋憲。國民黨立法院黨團書記長林思...

民眾黨團提14問大法官被提名人 支持正副院長微乎其微

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，針對司法院大法官人事同意權案，民眾黨團公布問卷調查題目，其中就正副院長被提名人提出14...

韓國瑜當院長後預算中心火力全開 但關鍵角色另有其人

新國會三黨不過半上路後，立法院幕僚單位火力大不同。過去民進黨於立法院完全掌權時，立法院法制局、預算中心報告不僅不痛不癢，針對重大議題也都輕輕帶過；但立法院長韓國瑜上任後，法制局、預算中心竟突然火力全開，先前一口氣針對國會改革出20份報告外，近期還大膽直指大內宣廠商集中度過高，讓人深感立院幕僚變得犀利許多。不過據了解，立法院預算中心火力全開，關鍵人物其實並非韓國瑜。...

藍白退中央總預算 桃園綠議員批阻地方建設

國民黨及民眾黨立委上周退回中央總預算案，民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓、黃崇真今天開記者會，指中央總預算案遭退，桃園市受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。