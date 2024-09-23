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陳智菡請大家「回憶柯P的付出」 醫生6點反駁：不敢告就是承認

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科案、京華城案持續延燒。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科案、京華城案持續延燒。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲日前因為京華城案遭羈押，民眾黨昨（22）日在台中戶外開講聲援柯文哲，而民眾黨團主任陳智菡也有感而發，在臉書發文感嘆「柯文哲在疫情期間努力防疫，卻遭到污衊」，不過澄清醫院胸腔外科醫師杜承哲直接留言反嗆「不敢來告就是承認了」。

陳智菡21日在臉書引用了動力火車《莫忘初衷》歌詞，並在標題打下「疫情期間，你多努力想守護這裡，如今這個世界，對你卻只剩污衊」，她在留言處寫下「如果大家還記得柯P在疫情期間做了什麼，可以幫我們貼在留言嗎？我記得我們每天和他從早開會、到處找病房、想防疫對策，現在卻變成整天只想著圖利京華城、北市科⋯⋯凡做過，會留下痕跡的不是嗎？」

不過陳智菡文章曝光後，許多網友不挺，杜承哲醫生也列出6點反嗆，包含「特權疫苗施打、用荒唐的死亡預估人數恐嚇市民、阻擋中央協助的篩檢站設立、和太太陳佩琪詆毀AZ、預言莫德納進不來以及造謠高端等」，他直言「柯文哲能扯後腿的都扯了，我是臨床醫師，上面說的我全負責，不敢來告就是承認了」，但也有藥師林士峰出聲力挺柯文哲，「我相信柯P絕對不會亂收賄款，這個國家根本瘋了，把認真做事的人隨便關進去，動用國家機器在清算政敵」。

柯文哲 陳智菡

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