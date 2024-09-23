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陳智菡將捷運紅線看成塞車 她酸：民眾黨問政專業可信？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團主任陳智菡。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院黨團主任陳智菡日前通勤時遇上塞車，她貼出Google地圖稱「從淡水到立法院的路上都紅通通」，但那條紅線其實是台北捷運紅線。民進黨團幹事長吳思瑤今日酸說，連基本知識都欠缺的黨團主任，黨團的問政專業性能讓社會信任嗎？

吳思瑤指出，長時間觀察這位身為黨團主任、備位立委的陳智菡，不只欠缺立法院專業問政的基本知識，如今連最基本的生活常識都沒有，竟將捷運紅線說成是代表塞車的紅線。

吳思瑤指出，那條路線是她每天的上班路，但不會有人會將捷運路線和道路路線搞錯，況且陳智菡的前老闆是台北市長柯文哲，卻對台北捷運分布、道路狀況沒有清楚了解，很遺憾這是民眾黨團辦公室主任，他們黨團的問政專業性，社會可以信任嗎？

主任 捷運 陳智菡

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